Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

Μεγαλώνουν με το σύνθημα: «Όλα τα μπορείς, εάν θέλεις».Κι εάν δεν μπορώ; Κι εάν δεν αντέχω; Κι εάν δεν τα καταφέρνω; Θα με αγαπάτε το ίδιο;

Μάνος Χατζηγιάννης

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους
Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με πτώσεις κοριτσιών από πολυκατοικίες.

Η τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο νεκρές 17χρονες αποτέλεσε ηχηρότατο μήνυμα για το πού βαδίζουμε ως κοινωνία και πώς ανατρέφουμε τα παιδιά μας. Για το δεύτερο περιστατικό στον Πειραιά με την 24χρονη κοπέλα ακόμη δεν έχουν υπάρξει επαρκή στοιχεία.

Ωστόσο με αφορμή κυρίως το θέμα της Ηλιούπολης συγκλονιστικό είναι το μήνυμα του ιερέα και συγγραφέα π. Χαράλαμπου Λίβυου Παπαδόπουλου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι
και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους.
Πόσο υπήρξαν "επιτυχημένα" αλλά όχι ευτυχισμένα;
Τα παιδιά σήμερα είναι κουρασμένα.
Σχεδόν εξαντλημένα από την απαίτηση της "επιτυχίας".
Μεγαλώνουν με το σύνθημα: «Όλα τα μπορείς, εάν θέλεις».
Κι εάν δεν μπορώ;
Κι εάν δεν αντέχω;
Κι εάν δεν τα καταφέρνω;
Θα με αγαπάτε το ίδιο;
Αξίζω εάν αποτύχω;
Μπορώ να μιλήσω για το σκοτάδι μου σε μια κοινωνία που ανάβει συνεχώς "φώτα" για να μη φαίνεται το ψέμα της ;
Πιέζουμε τα παιδιά να πετύχουν.
Να ξεχωρίσουν.
Να είναι όμορφα, δυνατά, κοινωνικά, χαρούμενα, παραγωγικά.
Να τα καταφέρνουν πάντα.
Και όταν λυγίζουν… ντρέπονται.
Τα παιδιά αναζητούν εκείνον που θα τα ακούσει χωρίς βιασύνη.
Χωρίς συνεχείς απαιτήσεις.
Χωρίς να αισθάνονται πως η αξία τους εξαρτάται από έναν βαθμό, μια επιτυχία ή μια εικόνα.
Τα παιδιά μας δεν είναι ιδιοκτησία μας.
Δεν είναι το βιογραφικό μας.
Δεν είναι η προέκταση των ανεκπλήρωτων ονείρων μας.
Είναι πρόσωπα μοναδικά και ανεπανάληπτα.
Και αυτά δεν τα γράφω για κάποιους “κακούς γονείς”.
Τα γράφω πρώτα για μένα.
Για να τα ακούσω πρώτος εγώ.
Γιατί όλοι μας κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το πιο σημαντικό:
ότι ένας άνθρωπος δεν ανθίζει μόνο με απαιτήσεις,
αλλά με παρουσία, αποδοχή και αγάπη.
Ο Χριστός δεν πλησίασε τους “τέλειους”.
Πλησίασε τους κουρασμένους και πληγωμένους ανθρώπους.
Κανείς άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει.
Θέλει μόνο να τελειώσει ο πόνος.
Και περιμένει, έστω την τελευταία στιγμή, κάποιος να τον κρατήσει.
Ας είσαι εσύ.
Ας είμαι εγώ.
Ας είμαστε όλοι.

π. Λίβυος-

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλ

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

08:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Μαύρα μάτια, για το μαύρο χρήμα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών - «Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός έσωσε γυναίκα και τα δύο παιδιά της από φλεγόμενο σπίτι - Viral το βίντεο από τη bodycam

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Σε μπελάδες ο Τραμπ: Δεν δήλωσε συναλλαγές εκατ. δολαρίων -Τι μετοχές αγόρασε και πούλησε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα - Πού να δείτε αν πήρατε το voucher

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

07:15LIFESTYLE

Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τον μεγάλο τελικό της Βιέννης και την εμφάνιση του Akyla...

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος οδηγός σκότωσε δύο άτομα στη Νέα Υόρκη - Τραυματίστηκαν άλλοι τρεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς βλέπουν οι ξένοι τουρίστες την Αθήνα: Αγνοούν θάλασσα και Αργοσαρωνικό - «Αγκάθι» η καθαριότητα και υποδομές

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Χαροπαλεύει μετά από επίθεση καρχαρία

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών - «Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ