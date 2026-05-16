Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν

Snapshot Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υποστηρίζει ότι οι τεχνικές ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και σιδηρουργοί έχουν μέλλον και παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επανεκβιομηχάνιση της Αμερικής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για ειδικευμένους τεχνίτες αυξάνεται σημαντικά, με θέσεις όπως τεχνικοί ρομποτικής και μηχανικοί HVAC να παρουσιάζουν διψήφια ποσοστά αύξησης προσλήψεων.

Οι αμοιβές στα ειδικευμένα επαγγέλματα είναι ανταγωνιστικές και συχνά ξεπερνούν τις αποδοχές πολλών πτυχιούχων πανεπιστημίου, με μέσους ετήσιους μισθούς πάνω από 60.000 δολάρια και δυνατότητες εξαψήφιων απολαβών.

Η ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ανθρώπινη εργασία στην κατασκευή και συντήρηση κέντρων δεδομένων, αλλά υπάρχουν προκλήσεις όπως καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις και έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Η απασχόληση σε επαγγέλματα γραφείου με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη μειώνεται, ενώ τα ειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Snapshot powered by AI

Ένα εντελώς διαφορετικό είδος καριέρας υπερασπίστηκε ο «γκουρού» της πληροφορικής, Τζένσεν Χουάνγκ, όταν πρόσφατα εμφανίστηκε στο Carnegie Mellon.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia χρησιμοποίησε την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης της τάξης του 2026 για να υποστηρίξει μια καριέρα που απαιτεί... κράνος, όχι φορητό υπολογιστή.

O Τζένσεν Χουάνγκ μάλιστα βρέθηκε και στο Πεκίνο ως μέλος της επιχειρηματικής συνοδείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα του 'δράκου'.

Nvidia CEO Jensen Huang was spotted eating Beijing's famous fried bean sauce noodles.



Huang, who is in Beijing as part of Donald Trump’s state visit to China, seemed perfectly content relishing the local staple right on the sidewalk. Follow our coverage from the summit:… pic.twitter.com/QbKSReW0aO — Bloomberg (@business) May 15, 2026

Τι είπε ο Τζένσεν Χουάνγκ για την ιδανική πειλογή εργασίας

«Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στην Αμερική την ευκαιρία να ξαναχτίσει», είπε προ ημερών ο Huang στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Πίτσμπουργκ. «Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, τεχνικοί, οικοδόμοι αυτή είναι η στιγμή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί απλώς μια νέα βιομηχανία πληροφορικής· δημιουργεί μια νέα βιομηχανική εποχή»

Αν μη τι άλλο ήταν ένα εντυπωσιακό μήνυμα για να ακουστεί σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια πληροφορικής και μηχανικής της χώρας.

Ωστόσο, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο Huang έχει δίκιο, και για όποιον σταθμίζει τις επαγγελματικές του επιλογές, τα νούμερα είναι δύσκολο να αγνοηθούν.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στα ανθρώπινα χέρια

Η κλίμακα των υποδομών που κατασκευάζονται για να τροφοδοτήσουν την τεχνητή νοημοσύνη είναι συγκλονιστική. Το Fortune αναφέρει ότι οι δαπάνες κεφαλαίου των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο φέτος, ωθούμενες από την κατασκευή κέντρων δεδομένων και τις υποδομές που απαιτούνται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η McKinsey προέβλεψε ότι η έκρηξη των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να αποφέρει επενδύσεις κοντά στα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 . Τίποτα από αυτά δεν θα κατασκευαστεί χωρίς ανθρώπους που χειρίζονται σφυριά, τραβούν καλώδια και τοποθετούν σωλήνες.

Η ανάλυση της Randstad τον Μάρτιο, η οποία εξέτασε περισσότερες από 150 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι η ζήτηση για ειδικευμένους τεχνίτες αυξάνεται πλέον τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι για επαγγελματικές θέσεις γραφείου.

Από τότε που η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AI) έγινε mainstream στα τέλη του 2022 οι αγγελίες για εργάτες οικοδομών, συγκολλητές και ηλεκτρολόγους έχουν αυξηθεί μεταξύ 18% και 30%.

Πιο εξειδικευμένες θέσεις έχουν σημειώσει ακόμη πιο απότομες αυξήσεις: η ζήτηση για τεχνικούς ρομποτικής αυξήθηκε κατά 107%, ενώ οι μηχανικοί HVAC σημείωσαν άνοδο 67%. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων, να αναβαθμίσει δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή να συντηρήσει τη δική της υποδομή», δήλωσε ο Greg Dyer, εμπορικός διευθυντής της Randstad North America.

Οι θέσεις εργασίας

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των εργαζομένων που εισέρχονται στους κλάδους αυτούς δεν συμβαδίζει. Οι εταιρείες δεν μπορούν να προσλάβουν αρκετά γρήγορα για να αντικαταστήσουν τα κύματα των ηλικιωμένων τεχνιτών που τώρα συνταξιοδοτούνται — η Randstad διαπίστωσε ότι για κάθε 100 νέους εργαζόμενους που εισέρχονται στον τομέα της μεταποίησης, 102 αποχωρούν.

Ο Huang το έθεσε απλά στην ομιλία του: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής στην ιστορία της ανθρωπότητας και μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά για την επανεκβιομηχάνιση της Αμερικής»

Πόσο πληρώνουν πραγματικά αυτές οι θέσεις εργασίας

Αυτό που κάνει το μήνυμα του Huang σχετικό πέρα από τη ρητορική είναι το εξής: οι αμοιβές στα ειδικευμένα επαγγέλματα έχουν γίνει ανταγωνιστικές σε σχέση με πολλές θέσεις που απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο μέσος ετήσιος μισθός για τους ηλεκτρολόγους ήταν 62.350 δολάρια τον Μάιο του 2024, με την απασχόληση να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9% έως το 2034 — πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο σε όλα τα επαγγέλματα.

Το BLS αναφέρει επίσης ότι ο μέσος μισθός για υδραυλικούς, σωληνουργούς και τεχνίτες ατμολέβητων ήταν 62.970 δολάρια. Το κορυφαίο 10% των ηλεκτρολόγων κερδίζει πάνω από 106.030 δολάρια ετησίως· για τους υδραυλικούς, το ποσό αυτό ξεπερνά τα 105.150 δολάρια.

Αυτά τα εισοδήματα προέρχονται από προγράμματα μαθητείας, όχι από τετραετή πτυχία. Οι ηλεκτρολόγοι, για παράδειγμα, συνήθως ολοκληρώνουν μια τετραετή έως πενταετή μαθητεία που περιλαμβάνει αμειβόμενη εκπαίδευση στην εργασία από την πρώτη μέρα. Όπως σημείωσε το Fortune, αυτές οι διαδρομές επιτρέπουν στους εργαζόμενους να κερδίζουν ενώ μαθαίνουν — προσφέροντας μια ταχύτερη, συχνά φθηνότερη, οδό προς την αγορά εργασίας σε σύγκριση με την παραδοσιακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ο Huang έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οι τεχνίτες θα μπορούσαν σύντομα να απαιτούν εξαψήφιους μισθούς ακόμη και στις αρχές της καριέρας τους, σύμφωνα με το Fortune.

Και η CNBC το επιβεβαιώνει: οι διαφημιζόμενοι μισθοί για μηχανικούς HVAC έχουν αυξηθεί κατά 10–15% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και οι ειδικοί που μετακινούνται σε υψηλού επιπέδου ρόλους σε κέντρα δεδομένων μπορούν να δουν αυξήσεις μισθού 25–30% (18).

Οι προειδοποιήσεις που αξίζει να γνωρίζετε

Η ευκαιρία είναι πραγματική, αλλά δεν είναι εγγυημένη, καθώς η αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους τεχνίτες συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, και δεν είναι όλα τα σημάδια στον ευρύτερο κλάδο θετικά.

Το Fortune σημειώνει ότι η κατασκευή κέντρων δεδομένων στην πραγματικότητα επιβραδύνθηκε πέρυσι για πρώτη φορά από το 2020, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και την εξασφάλιση επαρκούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ιδιωτικές κατασκευές μη οικιστικών κτιρίων συρρικνώθηκαν σε έξι από τους επτά μήνες έως τα μέσα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ABC, ενώ οι διαταραχές που σχετίζονται με τους δασμούς και οι ενέργειες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας έχουν επιδεινώσει την πίεση: το 28% των εργολάβων ανέφερε σχετικές επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με την ENR.

Η ευρύτερη εικόνα για την καριέρα σας

Για μια γενιά που εισέρχεται σε μια αγορά εργασίας ταραγμένη από την αβεβαιότητα, τα μηνύματα είναι ανάμεικτα αλλά πραγματικά.

Μια μελέτη του Στάνφορντ του Νοεμβρίου 2025 διαπίστωσε μείωση 16% στην απασχόληση των νέων επαγγελματιών σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη από την κυκλοφορία του ChatGPT, με την απασχόληση των προγραμματιστών ηλικίας 22–25 ετών να μειώνεται σχεδόν 20% από το υψηλό επίπεδο του τέλους του 2022, αναφέρει το Fortune .

Αντίθετα, τα ειδικευμένα επαγγέλματα προσφέρουν κάτι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο: εργασία που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί πραγματικά να αναπαράγει και που η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ενεργά πιο πολύτιμη. Όπως το έθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, Sander van't Noordende, στο Fortune: «Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει τώρα πόσο κρίσιμοι είναι αυτοί οι ρόλοι και πόσο αναβαθμίζονται»

