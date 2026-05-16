Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

  • Δύο κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν την Ελλάδα, το πρώτο το Σάββατο και το δεύτερο την Τρίτη.
  • Οι βροχές το Σάββατο θα είναι έντονες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με ισχυρά φαινόμενα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο.
  • Την Τρίτη αναμένονται νέες βροχοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα χωρίς ακραίες αποκλίσεις.
  • Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ και δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα.
Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου και Κρήτης).
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Τα δύο κύματα κακοκαιρίας


Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με το πρώτο να κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο και το δεύτερο την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Το Σάββατο οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση. Από την Τρίτη όμως αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ξανά αρκετές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το Σάββατο σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αντίστοιχα, την Τρίτη το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν φαίνεται να έρχεται κάποια σημαντική ζέστη, καθώς οι πιο θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν αρκετά νοτιότερα από την Ελλάδα και δεν θα μας επηρεάσουν ουσιαστικά. Οι τιμές του υδραργύρου θα παραμείνουν λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ακραίες αποκλίσεις.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

