Τραμπ: Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί με ισχυρές κάμερες τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Snapshot Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ διαθέτει εννέα ισχυρές κάμερες που παρακολουθούν συνεχώς τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Τραμπ απέρριψε την άμεση στρατιωτική επέμβαση για ανάκτηση του θαμμένου εμπλουτισμένου ουρανίου, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή.

Η επιχείρηση ανάκτησης του ουρανίου θα ήταν περίπλοκη και χρονοβόρα, απαιτώντας δύο εβδομάδες και εκτεταμένο εξοπλισμό σε εμπόλεμη ζώνη.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι το Ιράν έχει αυξημένη ικανότητα να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα μετά τις επιθέσεις του 2025.

Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει το θαμμένο ουράνιο χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (4/6) ότι η Διαστημική Δύναμη έχει «πολύ ισχυρές κάμερες» τοποθετημένες στις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν , εξετάζοντας τυχόν προσπάθειες που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποσπάσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι ακόμα θαμμένο βαθιά από κάτω.

«Κάθε σπιθαμή αυτής της γης έχει κάμερες», είπε. «Έχουμε περίπου εννέα κάμερες, είναι ενεργοποιημένες και την καλύπτουμε. Έτσι, αν κάποιος πλησίαζε, θα ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε». Απέρριψε περαιτέρω την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν άμεσα στρατεύματα σε αυτές τις τοποθεσίες για να ανακτήσουν το θαμμένο πυρηνικό υλικό - λέγοντας «θα μπορούσαμε να το αποκτήσουμε τώρα» αν επέλεγε να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή.«Δεν νομίζω ότι [το Ιράν] θα μπορούσε να μας σταματήσει αν θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εξέτασε το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα σε μυστική αποστολή για να ανακτήσουν το ουράνιο «από την αρχή κιόλας... πριν καταστρέψουμε ολόκληρο τον στρατό τους». «Υπήρξε μια στιγμή, στην αρχή κιόλας, που σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό, επειδή δεν θα μας παρακολουθούσαν, αλλά θα το είχαν ανακαλύψει», είπε.

Ωστόσο, ο πρόεδρος έκτοτε έχει εκτιμήσει ότι το θαμμένο ουράνιο δεν αποτελεί άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, καθώς οι εγκαταστάσεις στις οποίες φυλάσσεται βρίσκονται περίπου 80 έως 100 μέτρα κάτω από το έδαφος, χωρίς προφανείς τρόπους με τους οποίους το Ιράν θα μπορούσε να το αποκτήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους Αμερικανούς.

Εξήγησε επίσης ότι θα ήταν μια περίπλοκη και μακρά δοκιμασία η απελευθέρωση του ουρανίου, ακόμη και για άρτια εκπαιδευμένες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. «Δεν είναι όπως στη Βενεζουέλα, όπου μπαίνεις μέσα, είσαι εκεί για λίγα λεπτά και φεύγεις», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι διαφορετικό. Πρέπει να είσαι εκεί για δύο εβδομάδες, θα χρειαστείς τεράστιο εξοπλισμό. Θα πρέπει να μεταφέρεις τον εξοπλισμό από αέρος και ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα διαρκέσει «μια έως δύο εβδομάδες».«Θα ξεκινούσε μια μεγάλη κατασκευαστική εργασία», είπε.«Θα το είχαμε πάρει, αλλά είπα ότι δεν μου αρέσει η ιδέα.» «Είχαν ακόμα πυραύλους, αυτό σημαίνει ότι θα σε εντόπιζαν και θα συνέχιζαν να τους εκτοξεύουν και θα είχαν σκοτωθεί άνθρωποι», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του βλέπουν το φως μια ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος καταδίκασε ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο ισχυριζόταν ότι το Ιράν διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα από ό,τι πριν από τις επιθέσεις του 2025 που κατέστρεψαν την πυρηνική υποδομή της Τεχεράνης, επειδή οι ρυθμιστικές αρχές πυρηνικής ενέργειας δεν μπορούσαν πλέον να τις επιθεωρήσουν.

«Το να υπονοούμε ότι το Ιράν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα με μεγαλύτερη ικανότητα χωρίς λειτουργικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου ή στρατιωτική άμυνα είναι μια απερίγραπτα ηλίθια ανάλυση του Bloomberg, την οποία θα είχαμε μοιραστεί αν είχαν επικοινωνήσει μαζί μας για σχόλια», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στην New York Post.

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