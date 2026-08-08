Σητεία: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στην Αχλαδιά

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της 7ης Αυγούστου στην περιοχή Αχλαδιά της Σητείας, σε αιολικό πάρκο με ανεμογεννήτριες.

Το μέτωπο της φωτιάς έφτασε σε έκταση 600 μέτρων και η περιοχή ήταν δύσβατη, με απαγόρευση επιχειρήσεων εναέριων μέσων στην αρχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση μικρών εστιών και πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα και υδροφόρες από τοπικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 7/8 στην Αχλαδιά Σητείας, στο αιολικό πάρκο με ανεμογεννήτριες.

Το μέτωπο έλαβε έκταση μέχρι και 600 μέτρα, ενώ το σημείο ήταν αρκετά δύσβατο, δυσχεραίνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν μικρές εστίες, αλλά και τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα, καθώς και υδροφόρες από τις τοπικές υπηρεσίες.

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