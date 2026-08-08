Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου
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- Συναγερμός έχει σημάνει για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
- Εκδόθηκε φορο-οδηγός που αφορά τις δωρεές και τις γονικές παροχές.
- Ανακοινώθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις και όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού.
- Αναπτύσσεται νέο εμβόλιο που θα καλύπτει όλες τις μορφές γρίπης.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ελεύθερος Τύπος: Φορο-οδηγός για δωρεές και γονικές παροχές
Η Καθημερινή: Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού
Τα Νέα: Εμβόλιο νέας γενιάς - Θα «χτυπά» όλες τις μορφές γρίπης
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου
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