Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Αυγούστου

Snapshot Συναγερμός έχει σημάνει για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Εκδόθηκε φορο-οδηγός που αφορά τις δωρεές και τις γονικές παροχές.

Ανακοινώθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις και όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Αναπτύσσεται νέο εμβόλιο που θα καλύπτει όλες τις μορφές γρίπης. Snapshot powered by AI

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ελεύθερος Τύπος: Φορο-οδηγός για δωρεές και γονικές παροχές

Η Καθημερινή: Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού

Τα Νέα: Εμβόλιο νέας γενιάς - Θα «χτυπά» όλες τις μορφές γρίπης

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου

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