Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου 

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συναγερμός έχει σημάνει για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
  • Εκδόθηκε φορο-οδηγός που αφορά τις δωρεές και τις γονικές παροχές.
  • Ανακοινώθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις και όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού.
  • Αναπτύσσεται νέο εμβόλιο που θα καλύπτει όλες τις μορφές γρίπης.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ελεύθερος Τύπος: Φορο-οδηγός για δωρεές και γονικές παροχές

Η Καθημερινή: Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού

Τα Νέα: Εμβόλιο νέας γενιάς - Θα «χτυπά» όλες τις μορφές γρίπης

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου

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