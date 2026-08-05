Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Λουκέτο" στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα

Ελεύθερος Τύπος: 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού

Η Καθημερινή: Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης

Τα Νέα: Ψάχνουν για ΈΝΦΙΑ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου

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