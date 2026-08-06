Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι

Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται την ιστορική Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση του γ’ προκριματικού του Europa League, ψάχνοντας το καθοριστικό βήμα πρόκρισης. 

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Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι
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Η άφιξη του Γιαννούλη, έφερε χαρά στον ΠΑΟΚ. Η επιστροφή του Έλληνα διεθνούς άσου, μένει στην άκρη πολύ γρήγορα και αναγκαστικά. Καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Οι Θεσσαλονικείς απόψε έχουν δύσκολο έργο απέναντι στην Άντερλεχτ.

Για τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο πλαίσιο του γ’ προκριματικού του Europa League, η Τούμπα ανοίγει τις πύλες της για να υποδεχτεί το ιστορικό κλαμπ απ’ το Βέλγιο. Η ομάδα των Βρυξελλών πέρασε δύσκολα από τη Χάμαρμπι, όμως παραμένει σύνολο ικανό να κάνει τη ζημιά.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το αποτέλεσμα που θα του… στρώσει την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς. Μια νίκη που θα τον καθιστά φαβορί. Καθώς όσο σημαντικό όνομα κι αν έχει η Άντερλεχτ, οι Θεσσαλονικείς έχουν ισχυροποιηθεί στην Ευρώπη κάνοντας άλματα τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέσιο Λισι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς ο Ζίβκοβιτς προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Οπότε θα πάει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στην Άντερλεχτ.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λέσφκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ. Αν δεν τα καταφέρει και αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference League, θα βρει στο δρόμο του την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV.

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