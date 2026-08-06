Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση γύρω από τον υποσταθμό.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις και πτώσεις καλωδίων.

Υπήρξαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Άρτας και σε κοντινούς οικισμούς λόγω των ζημιών στο δίκτυο.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ είναι σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή τους.

Η φωτιά δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού, αλλά επεκτάθηκε σε γειτονική χορτολιβαδική και δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις καλωδίων.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς και των προβλημάτων στο δίκτυο, έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Άρτας και σε κοντινούς οικισμούς.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή παρέμβασή τους.

*Video reel από epirus.tv.news