Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

Snapshot Ένας 21χρονος σχεδίαζε επί δύο μήνες τη δολοφονία 29χρονης καθηγήτριας σε ιδιωτικό σχολείο στην Ινδία και την σκότωσε μαχαιρώνοντάς την 34 φορές σε 32 δευτερόλεπτα μέσα στο σχολείο.

Ο δράστης χρησιμοποίησε το όνομα του συζύγου της για να την προσελκύσει έξω από την τάξη και είχε αγοράσει ειδικό μαχαίρι για την επίθεση.

Η αστυνομία ανέφερε πως η γυναίκα είχε υποβάλει καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον δράστη, που μετά ζήτησε συγγνώμη αλλά συνέχισε να τρέφει μνησικακία.

Ο δράστης συνελήφθη δύο ώρες μετά το έγκλημα και προφυλακίστηκε, ενώ ο σύζυγος του θύματος ζήτησε αυστηρότερη αστυνομική παρέμβαση για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Το θύμα ήταν μητέρα δύο παιδιών και ο δράστης ήταν άνεργος, επιβιώνοντας από την εκτροφή βουβαλιών και πώληση γάλακτος. Snapshot powered by AI

Ένας 21χρονος είχε γίνει εφιάλτης για μία 29χρονη καθηγήτριας ιδιωτικού σχολείου στην Ινδία, που κατέληξε στην άγρια δολοφονία της μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Ο δράστης έστησε ενέδρα στη γυναίκα την περασμένη Δευτέρα, και σχεδίαζε προσεχτικά τη δολοφονική επίθεσή του επί δύο μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Προηγουμένως είχε εγκαταλείψει ένα σχέδιο να της επιτεθεί κατά τη μετάβασή της από ή προς το σχολείο επειδή φοβόταν της σύλληψη. Αντ' αυτού, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επίθεση εντός των σχολικών εγκαταστάσεων του σχολείου.

Ο κατηγορούμενος αγόρασε το μαχαίρι ειδικά για να διαπράξει τη δολοφονία και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσει.

Πλάνα κλειστού κυκλώματος έχουν καταγράψει τον 21χρονο Αμίτ με καλυμμένο το κεφάλι να μπαίνει στο προαύλιο του σχολείου.

Παρέσυρε τη Σάντια Σάρμ έξω από την τάξη της χρησιμοποιώντας το όνομα του συζύγου της.

Μόλις βγήκε έξω, την άρπαξε από τα μαλλιά και την μαχαίρωσε επανειλημμένα, σκοτώνοντάς την επί τόπου.

«Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο εξοργισμένος που συνέχισε να επιτίθεται ακόμη και αφού το μαχαίρι λύγισε», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το φονικό όπλο είχε ανακτηθεί και ότι γίνονταν προσπάθειες για την κατάσχεση της μοτοσικλέτας και των ρούχων του κατηγορουμένου.

Η Σάντια Σάρμα μαχαιρώθηκε 34 φορές σε 32 δευτερόλεπτα και πέθανε επί τόπου. Σύμφωνα με τους ανακριτές, ο δράστης έτρεφε αισθήματα για τη γυναίκα, αλλά εκείνη δεν ανταποκρινόταν.

Dear Woman be safe and try to stay away from men.



📍 Faridabad, UP



Sandhya was allegedly stalked and harassed for nearly a year.

Even after repeated warnings, the accused entered her school by pretending to be her husband and stabbed her 34 times in just 32 seconds.



Women… — kavya (@kavya_8969) August 4, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ίδια είχε υποβάλει νωρίτερα καταγγελία εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση, μετά την οποία εκείνος ζήτησε συγγνώμη.

Ωστόσο, ο δράστης έτρεφε μνησικακία αφού εκείνη άλλαξε τόσο τον χώρο εργασίας όσο και την κατοικία της.

Ο κατηγορούμενος, αρχικά διέφυγε από τον τόπο του εγκλήαμτος, ωστόσο συνελήφθη δύο ώρες αργότερα και προφυλακίστηκε.

Ο σύζυγος της Σάντια, δήλωσε ότι το θύμα είχε γνωρίσει τον δράστη στον προηγούμενο χώρο εργασίας της και ζήτησε αυστηρότερη δράση από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη δολοφονία. «Αν η αστυνομία είχε ενεργήσει αυστηρά τότε, η Σάντια ίσως να ήταν ζωντανή σήμερα», είπε.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, 7 και 5 ετών, ενώ ο δράστης είναι άνεργος και βγάζει τα προς το ζην εκτρέφοντας βουβάλια και πουλώντας γάλα.