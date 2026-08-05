Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

Ο 21χρονος παρέσυρε τη δασκάλα έξω από τη τάξη χρησιμοποιώντας το όνομα του συζύγου της - Σχεδίαζε δύο μήνες τη δολοφονία της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 21χρονος σχεδίαζε επί δύο μήνες τη δολοφονία 29χρονης καθηγήτριας σε ιδιωτικό σχολείο στην Ινδία και την σκότωσε μαχαιρώνοντάς την 34 φορές σε 32 δευτερόλεπτα μέσα στο σχολείο.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε το όνομα του συζύγου της για να την προσελκύσει έξω από την τάξη και είχε αγοράσει ειδικό μαχαίρι για την επίθεση.
  • Η αστυνομία ανέφερε πως η γυναίκα είχε υποβάλει καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον δράστη, που μετά ζήτησε συγγνώμη αλλά συνέχισε να τρέφει μνησικακία.
  • Ο δράστης συνελήφθη δύο ώρες μετά το έγκλημα και προφυλακίστηκε, ενώ ο σύζυγος του θύματος ζήτησε αυστηρότερη αστυνομική παρέμβαση για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.
  • Το θύμα ήταν μητέρα δύο παιδιών και ο δράστης ήταν άνεργος, επιβιώνοντας από την εκτροφή βουβαλιών και πώληση γάλακτος.
Snapshot powered by AI

Ένας 21χρονος είχε γίνει εφιάλτης για μία 29χρονη καθηγήτριας ιδιωτικού σχολείου στην Ινδία, που κατέληξε στην άγρια δολοφονία της μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Ο δράστης έστησε ενέδρα στη γυναίκα την περασμένη Δευτέρα, και σχεδίαζε προσεχτικά τη δολοφονική επίθεσή του επί δύο μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Προηγουμένως είχε εγκαταλείψει ένα σχέδιο να της επιτεθεί κατά τη μετάβασή της από ή προς το σχολείο επειδή φοβόταν της σύλληψη. Αντ' αυτού, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επίθεση εντός των σχολικών εγκαταστάσεων του σχολείου.

Ο κατηγορούμενος αγόρασε το μαχαίρι ειδικά για να διαπράξει τη δολοφονία και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσει.

Πλάνα κλειστού κυκλώματος έχουν καταγράψει τον 21χρονο Αμίτ με καλυμμένο το κεφάλι να μπαίνει στο προαύλιο του σχολείου.

Παρέσυρε τη Σάντια Σάρμ έξω από την τάξη της χρησιμοποιώντας το όνομα του συζύγου της.

Μόλις βγήκε έξω, την άρπαξε από τα μαλλιά και την μαχαίρωσε επανειλημμένα, σκοτώνοντάς την επί τόπου.

«Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο εξοργισμένος που συνέχισε να επιτίθεται ακόμη και αφού το μαχαίρι λύγισε», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το φονικό όπλο είχε ανακτηθεί και ότι γίνονταν προσπάθειες για την κατάσχεση της μοτοσικλέτας και των ρούχων του κατηγορουμένου.

Η Σάντια Σάρμα μαχαιρώθηκε 34 φορές σε 32 δευτερόλεπτα και πέθανε επί τόπου. Σύμφωνα με τους ανακριτές, ο δράστης έτρεφε αισθήματα για τη γυναίκα, αλλά εκείνη δεν ανταποκρινόταν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ίδια είχε υποβάλει νωρίτερα καταγγελία εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση, μετά την οποία εκείνος ζήτησε συγγνώμη.

Ωστόσο, ο δράστης έτρεφε μνησικακία αφού εκείνη άλλαξε τόσο τον χώρο εργασίας όσο και την κατοικία της.

Ο κατηγορούμενος, αρχικά διέφυγε από τον τόπο του εγκλήαμτος, ωστόσο συνελήφθη δύο ώρες αργότερα και προφυλακίστηκε.

Ο σύζυγος της Σάντια, δήλωσε ότι το θύμα είχε γνωρίσει τον δράστη στον προηγούμενο χώρο εργασίας της και ζήτησε αυστηρότερη δράση από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη δολοφονία. «Αν η αστυνομία είχε ενεργήσει αυστηρά τότε, η Σάντια ίσως να ήταν ζωντανή σήμερα», είπε.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, 7 και 5 ετών, ενώ ο δράστης είναι άνεργος και βγάζει τα προς το ζην εκτρέφοντας βουβάλια και πουλώντας γάλα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΚΟΣΜΟΣ

Drones οπτικών ινών: Η νέα τεχνολογία στην οποία οι στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακόμιση

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Το... πούλμαν των Βούλγαρων τον βάζει σε μπελάδες

23:18LIFESTYLE

«Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»: Η τρυφερή ανάρτηση της Βαλαβάνη για τον Γρηγόρη Μόργκαν

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAGRO: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων μέσω myAADE, δείτε βήμα – βήμα τη διαδικασία

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Επίθεση σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε λίγες ώρες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

21:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:52LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ