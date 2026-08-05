Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

Snapshot Ένας 18χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση με κατσαβίδι από ομάδα 5-6 ατόμων έξω από νυχτερινό κέντρο στο Ρίο Πατρών.

Το θύμα φέρει 13 τραύματα στην πλάτη και κάταγμα στο χέρι.

Η επίθεση ξεκίνησε μέσα στο κατάστημα και συνεχίστηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου ο 18χρονος περικυκλώθηκε από τους δράστες.

Μεταξύ των επιτιθέμενων ήταν και ο πατέρας ενός εκ των νεαρών δραστών.

Η επέμβαση φίλου του θύματος απέτρεψε πιθανώς χειρότερα τραύματα ή πνιγμό. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη μιας ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε γνωστό παραλιακό κατάστημα διασκέδασης στο Ρίο Πατρών, με θύμα έναν 18χρονο νεαρό, ο οποίος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από πολυμελή ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr, το θύμα φέρει 13 τραύματα από κατσαβίδι στην πλάτη καθώς και κάταγμα στο χέρι, ενώ η σωτήρια επέμβαση φίλου του απέτρεψε τα χειρότερα.

Το χρονικό της άγριας επίθεσης

Το επεισόδιο ξεκίνησε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα, εντός του καταστήματος διασκέδασης, όταν ένας εκ των δραστών επιτέθηκε στον 18χρονο πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Η ένταση μεταφέρθηκε γρήγορα στον εξωτερικό χώρο, όπου ο 18χρονος βρέθηκε περικυκλωμένος από ομάδα 5 έως 6 ατόμων.

Ανάμεσα στους επιτιθέμενους, σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, βρισκόταν και ο πατέρας ενός εκ των νεαρών δραστών.

Ο 18χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στην πλάτη με κατσαβίδι και υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ οι δράστες επιχειρούσαν να τον τραβήξουν προς το κρηπίδωμα για να τον ρίξουν στη θάλασσα.