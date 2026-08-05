myAGRO: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων μέσω myAADE, δείτε βήμα – βήμα τη διαδικασία

Σε λειτουργία έχει τεθεί από την Τρίτη (04/08) η νέα πλατφόρμα myAGRO της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026.

Μέσω της εφαρμογής, οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Η Αρχή δημοσιοποίησε σήμερα τις οδηγίες για τη νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί, οι φορείς υποβολής και οι υπάλληλοι εκείνων.

Ακολουθεί η διαδικασία βήμα – βήμα

1ο Βήμα

Ο Γεωργός Α στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr εισέρχεται στο Μητρώο & Επικοινωνία με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιλέγει εξουσιοδοτήσεις.

Καταχωρώντας τον ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου, η κατάσταση αλλάζει από «Δεν έχω κάνει εξουσιοδότηση» σε «Σε αναμονή αποδοχής».

Έστω ότι επιλέγει να εξουσιοδοτήσει ένα Φορέα Υποβολής ΕΑΕ (πλην Λογιστών – Λογιστικών γραφείων), τον Φορέα Β.

Για το αντικείμενο εξουσιοδότησης «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026» υπάρχουν τρεις (3) διαθέσιμες επιλογές από τα αντίστοιχα πεδία:

Λογιστές – Λογιστικά γραφεία

Φυσικά Πρόσωπα (άνευ αμοιβής)

Φορείς Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (πλην Λογιστών – Λογιστικών γραφείων)

2ο Βήμα

Ο εξουσιοδοτούμενος (Φορέας Β) στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr εισέρχεται στο Μητρώο & Επικοινωνία με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιλέγει Εξουσιοδοτήσεις.

3ο Βήμα

Δήλωση υπαλλήλων Φορέα Υποβολής ΕΑΕ (πλην Λογιστών – Λογιστικών γραφείων).

Στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr εισέρχεται στο Μητρώο & Επικοινωνία με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ο εκπρόσωπος του Φορέα και επιλέγει ΕΑΕ: Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων και Δήλωση e–mail.

Εκεί, επιλέγοντας τον Φορέα για τον οποίο θέλει να κάνει ενέργειες, μπορεί να κάνει προσθήκη των υπαλλήλων οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του εν λόγω Φορέα.

Έστω ότι καταχωρείται και ο Υπάλληλος Γ.

Αποτέλεσμα

Πλέον, ο Υπάλληλος Γ μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ 2026 και αφού επιλέξει ότι θέλει να προχωρήσει ως υπάλληλος του Φορέα Β, μπορεί να διαχειριστεί την αίτηση του Γεωργού Α.