Χούθι: Επίθεση σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε λίγες ώρες

Snapshot Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο μέσα σε λίγες ώρες κοντά στο Γιανμπού στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε η Σαουδική Αραβία από τις 22 Ιουλίου, τουλάχιστον 29 σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν.

Οι Χούθι απειλούν να συνεχίσουν τις επιθέσεις και να κλείσουν όλα τα σημεία πρόσβασης για να σταματήσουν τη διέλευση των σαουδαραβικών πλοίων.

Η Σαουδική Αραβία σχημάτισε συμμαχία 14 κρατών για την προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, Κατάρ, Τουρκίας, Αιγύπτου και Πακιστάν.

Η ένταση στον κόλπο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ αυξάνεται, καθώς το λιμάνι του Γιανμπού έχει καταστεί κρίσιμο σημείο εξόδου πετρελαίου μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα κοντά στο Γιανμπού.

Πρόκειται μάλιστα για τη δέυτερη επίθεση σήμερα και την όγδοη συνολικά από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός στις 22 Ιουλίου.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε το σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο «Wafa» με «αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους» στα ανοικτά των ακτών του λιμενικού συγκροτήματος του Γιανμπού. Ο Σαρία ισχυρίστηκε επίσης ότι 29 σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα έχουν αναγκαστεί να γυρίσουν πίσω από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός.

Η ομάδα απειλεί με περαιτέρω επιθέσεις, υπόσχεται να «κλείσει όλα τα σημεία πρόσβασης» για να αποτρέψει τη διέλευση των Σαουδαράβων. Πρόκειται για μία στρατηγική «απάντησης» στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλλει η Σαουδική Αραβία σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, από τον οποίο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση έχει προκκληθεί στον άμαχο πληθυσμό.

Επιπλέον, έντονη είναι η απειλή για το Στενό Bab al-Mandab στη νότια Ερυθρά Θάλασα, καθώς το σαουδαραβικό λιμάνι του Γιανμπού έχει γίνει το κύριο σημείο εξόδου για το σαουδαραβικό πετρέλαιο μετά τον παράλληλο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Αυτός ο διπλός αποκλεισμός έχει διαταράξει σοβαρά τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ να έχουν οκταπλασιαστεί μετά το κλείσιμο του Ορμούζ.

Η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας

Σε απάντηση, η Σαουδική Αραβία σχημάτισε μια νέα ναυτική συμμαχία 14 κρατών για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Στα κράτη μέλη περιλαμβάνονται το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.

Το πρωί οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε άλλο δεξαμενόπλοιο της Σαουδαραβικής Αραβίας, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

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