Σαουδική Αραβία: Τρίτη επιτυχημένη κατάρριψη drone των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot

Snapshot Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) κατάφερε να καταρρίψει επιτυχώς δύο UAV και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που απείλησαν κρίσιμες υποδομές στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η επιτυχής αντιμετώπιση των απειλών επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και τεχνογνωσίας των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ.

Η ελληνική αποστολή συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη ετοιμότητα και με απόλυτη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αντιμετώπισε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) διαδοχικές αεροπορικές απειλές στην περιοχή Γιανμπού. Συγκεκριμένα, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ελληνικής αποστολής κλήθηκε να αντιδράσει άμεσα σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Η αρχή έγινε νωρίς το πρωί, όταν στις 07:15 (ώρα Ελλάδας) η ελληνική μονάδα απάντησε με επιτυχία σε επίθεση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη. Οι πύραυλοι είχαν ως στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, ωστόσο η ακαριαία αντίδραση του συστήματος αεράμυνας εξουδετέρωσε πλήρως τον κίνδυνο.

Η επιχειρησιακή δραστηριότητα συνεχίστηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν στις 11:10 η πυροβολαρχία προέβη στην επιτυχή κατάρριψη ενός Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) που εισήλθε στον εναέριο χώρο της ίδιας περιοχής, προερχόμενο επίσης από την Υεμένη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:05, οι ελληνικές δυνάμεις κατέρριψαν ακόμα ένα εχθρικό UAV σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, σφραγίζοντας την απόλυτη προστασία του τομέα ευθύνης τους.

Όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που στοχεύει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στην προστασία κομβικών υποδομών από σύγχρονες ασύμμετρες απειλές.

Η επιτυχής αντιμετώπιση του μπαράζ των επιθέσεων υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και την τεχνογνωσία των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ. Παράλληλα, αναδεικνύει την ουσιαστική αξία της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την ελληνική αποστολή να συνεχίζει απρόσκοπτα και σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής το έργο της για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας.

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