Νέα κατάρριψη drone των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot της Σαουδικής Αραβίας

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 11:10 ώρα Ελλάδας, η Πυροβολαία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης στη Σαουδική Αραβία (ΕΛΔΥΣΑ) προέβη στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) που εισήλθε στον εναέριο χώρο της περιοχής Γιανμπού, προερχόμενο από την Υεμένη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής και αποτελεί σημαντικό βήμα στην προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, η οποία εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept». Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου μέσω συντονισμένων δράσεων και σύγχρονων τεχνολογιών, με την ΕΛΔΥΣΑ να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση απειλών όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι.

Η κατάρριψη του UAV στην περιοχή Γιανμπού αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος PATRIOT και την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων να ανταποκριθούν σε πιθανούς κινδύνους. Η δράση αυτή συμβάλλει άμεσα στην ασφάλεια της περιοχής και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Η εμπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς αποστολές αεράμυνας, όπως αυτή στη Σαουδική Αραβία, ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και αναδεικνύει την ελληνική τεχνογνωσία σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση απειλών από UAV αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη σύγχρονη πολεμική τακτική, με τις ελληνικές δυνάμεις να διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγρύπνησης.

Η ΕΛΔΥΣΑ αναμένεται να συνεχίσει τη συμμετοχή της σε παρόμοιες αποστολές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια στον εναέριο χώρο του Βασιλείου και ενισχύοντας το πλαίσιο συνεργασίας στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας.