ΗΠΑ: Προσφέρει επιπλέον 11 εκατ. δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κολομβία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή την παροχή επιπλέον 11 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κολομβία, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα στις 10 Αυγούστου.

Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, η αμερικανική βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού ανέρχεται σε 26,5 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του.

Η βοήθεια θα καλύψει ανάγκες σε τρόφιμα, υγεία, προστασία και στέγαση, καθώς και αξιολογήσεις της κατάστασης των κτιρίων μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων.

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται επίσης με τη Στρατιωτική Διοίκηση Νότου για την αποστολή εφοδίων έκτακτης ανάγκης από αποθήκη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Μαϊάμι. Η πρώτη πτήση μεταφέρει είδη στέγασης, νερό και είδη υγιεινής, καθώς και εκατοντάδες κιτ Starlink για την υποστήριξη των επικοινωνιών.

Δύο αμερικανικές τεχνικές ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης έφτασαν στην Κολομβία την Τετάρτη για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης υπό κολομβιανή ηγεσία, παρέχοντας συντονισμό, επικοινωνίες και υπηρεσίες δομικής μηχανικής.

Στους 285 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει ανέλθει σε 285, ενώ 3.975 άτομα έχουν τραυματιστεί, 379 έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι και 354 έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.

Ο σεισμός έπληξε τη δυτική Κολομβία, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή σε αρκετές πόλεις και ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αποσταλεί στις πληγείσες περιοχές για να υποστηρίξουν τις κολομβιανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε επιχειρήσεις που στοχεύουν σε κατεστραμμένα κτίρια και περιορισμένους χώρους.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας συνεχίζονται, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, να βοηθήσουν τις πληγείσες κοινότητες και να αξιολογήσουν

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