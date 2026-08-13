Σεισμός στην Κολομβία: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό και αγκαλιασμένο κάτω από τα ερείπια

Snapshot Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία προκάλεσε τον θάνατο των γονέων Τζάιρο Ερνάν Σααβέδρα και Βικτόρια Καϊσέδο και της τρίδυμης κόρης τους Σοφίας, μετά την κατάρρευση του σπιτιού τους στο Κάλι.

Μία από τις τρίδυμες κόρες βρέθηκε ζωντανή αλλά τραυματισμένη, ενώ η τρίτη εξακολουθεί να αγνοείται ανάμεσα στα ερείπια.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης της αγνοούμενης Ιζαμπέλα μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου.

Οι γονείς βρέθηκαν νεκροί αγκαλιασμένοι, γεγονός που συγκλόνισε τους συγγενείς και φίλους τους.

Φίλοι των θυμάτων μοιράστηκαν στιγμές και αναμνήσεις από τις τελευταίες τους μέρες πριν από την τραγωδία, εκφράζοντας τη θλίψη τους. Snapshot powered by AI

Από τις τραγικότερες ιστορίες του σεισμού της Κολομβίας, είναι μιας οικογένειας στο Κάλι, με τους γονείς να εντοπίζονται νεκροί και αγκαλιασμένοι κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού τους, μαζί με μία από τις τρίδυμες κόρες τους. Μία ανασύρθηκε ζωντανή, ενώ η τρίτη εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο το διαμέρισμα του Τσόκο της Κολομβίας, άφησε μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές στο Κάλι, καθώς η κατάρρευση ενός από τα κτίρια προκάλεσε τον θάνατο τριών μελών μιας οικογένειας, του Τζάιρο Ερνάν Σααβέδρα, της Βικτόρια Καϊσέδο και της κόρης τους Σοφία, μία από τις τρίδυμες.

Η οικογένεια διέμενε στο διαμέρισμα μαζί με τα τρίδυμα, την Άνα Μαρία, τη Σοφία και την Ιζαμπέλα, όταν ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου στην πόλη της νοτιοδυτικής Κολομβίας.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες διάσωσης άρχισαν να αναζητούν τα πέντε μέλη της οικογένειας. Μετά από μια επίπονη μέρα, μία από τις δίδυμες βρέθηκε ζωντανή.

Η ιατρική έκθεση ανέφερε ότι η νεαρή γυναίκα υπέστη πολλαπλά τραύματα και, ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε σε κλινική, όπου κατάφερε να επικοινωνήσει με συγγενείς για να επιβεβαιώσει ότι είχε επιβιώσει.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, οι διασώστες βρήκαν νεκρούς τον Τζάιρο και τη σύζυγό του.

Λίγο αργότερα, επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο της Σοφία Σααβέδρα Καϊσέδο. Η Ιζαμπέλα Σααβέδρα Καϊσέδο παραμένει αγνοούμενη ανάμεσα στα ερείπια του κτιρίου, οπότε οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να προχωρούν μέσα από τις τσιμεντένιες πλάκες που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

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La familia Saavedra sigue a la expectativa de rescatar a sus familiares Jairo, Vicky, Isabella y Diego. Desafortunadamente Sofía, una de las trillizas, falleció. Necesitan VOLUNTARIOS y RESCATISTAS en la carrera 58 # 3 - 138. https://t.co/5EDzPkyrAR pic.twitter.com/N9HMcpBTzS — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) August 11, 2026

Η Καμίλα Μαρτίνεζ Σιέρα, στενή φίλη των θυμάτων, επιβεβαίωσε ότι ο Χάιρο και η Βίκι βρέθηκαν νεκροί. Στο μήνυμά της, σημείωσε ότι οι δύο βρέθηκαν αγκαλιασμένοι — μια λεπτομέρεια που προκάλεσε μεγάλο πόνο στους αγαπημένους τους, καθώς είχαν εκφράσει την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής τους.

Ο DJ Prilla, φίλος του Τζάιρο Σααβέδρα, μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram ότι είχε περάσει χρόνο με τον Χάιρο έξι ώρες πριν από την τραγωδία. Θυμήθηκε ότι ο Χάιρο, λάτρης της σάλσα, του είχε ζητήσει να παίξει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια: το «Siempre Alegre».

Μέσω των προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, ο φίλος μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που είχε γυριστεί στις 9 Αυγούστου 2026 —μία μέρα πριν από την τραγωδία— στο οποίο ο Τζάιρο εμφανιζόταν μαζί με τη σύζυγό του, χορεύοντας και γιορτάζοντας με φίλους.