Μεγάλη καταστροφή στο Ρέθυμνο: Για δεύτερη φορά κάηκαν οι αμπελώνες - Είχαν πληγεί ξανά το 2022

Snapshot Η Ηλιάνα Μαλίχιν είδε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια τους αμπελώνες της στις Μέλαμπες Ρεθύμνου να καταστρέφονται από φωτιά, μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2026.

Παρά την ενίσχυση της πυροπροστασίας με εξοπλισμό που αγοράστηκε μέσω crowdfunding μετά την πυρκαγιά του 2022, η νέα φωτιά ήταν ιδιαίτερα καταστροφική.

Η Ηλιάνα Μαλίχιν και η ομάδα της δε θα αποδεχτούν την καταστροφή ως κανονικότητα και θα συνεχίσουν τον αγώνα για την προστασία της περιοχής με κάθε νόμιμο μέσο.

Απαιτούνται προστασία και ανάληψη ευθυνών από το κράτος και τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο αγώνας συνεχίζεται στη μνήμη των αδικοχαμένων πυροσβεστών. Snapshot powered by AI

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια, η Ηλιάνα Μαλίχιν βλέπει τους αμπελώνες της στις Μέλαμπες Ρεθύμνου να καταστρέφονται από τη φωτιά. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου 2026, η ίδια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αναφερόμενη στις μεγάλες απώλειες που άφησε πίσω της η φωτιά, αλλά και στην απόφασή της να συνεχίσει τον αγώνα για την προστασία του τόπου.

Η Ηλιάνα Μαλίχιν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με την καταστροφή και το 2022, όταν είχαν καεί ξανά οι αμπελώνες της. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ενώ τα αμπέλια είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν και ήταν έτοιμα να δώσουν ξανά καρπό, η νέα πυρκαγιά κατέστρεψε και πάλι μεγάλο μέρος της παραγωγής.

«Πάνω που τα αμπέλια που κάηκαν το 2022 ήταν έτοιμα να μας δώσουν ξανά τον καρπό τους, χάσαμε και αυτή τη σοδειά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή της, η ίδια αναφέρεται αρχικά στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά του Ιουλίου, καθώς και στους άλλους τρεις πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Γύθειο και στην πυρκαγιά της Ψάθας. Όπως σημειώνει, η ίδια και η ομάδα της επέλεξαν να αφήσουν να περάσουν οι ημέρες ως ένδειξη σεβασμού προς τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η νέα φωτιά, ωστόσο, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή, με επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα και μεγάλες εκτάσεις γης να παραδίδονται στις φλόγες, αφήνοντας το Νότιο Ρέθυμνο βαθιά πληγωμένο.

Η ίδια υπενθυμίζει πως, μετά την πυρκαγιά του 2022, είχε οργανωθεί εκστρατεία crowdfunding, με τη συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της πυροπροστασίας της περιοχής, με την αγορά ενός IVECO βυτιοφόρου 20 τόνων, ενός πυροσβεστικού UNIMOG 3 τόνων και δύο δεξαμενών των 10 τόνων, οι οποίες τοποθετήθηκαν στα Σαχτούρια.

Παρά τον εξοπλισμό και τις προσπάθειες που είχαν γίνει, η φωτιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα καταστροφική.

«Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι αυτή θα είναι η κανονικότητα. Ότι πρέπει να αποδεχτούμε την καταστροφή ως κάτι αναπόφευκτο», τονίζει.

Η Ηλιάνα Μαλίχιν δηλώνει ότι μαζί με την ομάδα της στις Μέλαμπες θα συνεχίσουν την προσπάθεια, χρησιμοποιώντας «κάθε νόμιμο μέσο» για την προστασία της περιοχής, των ιστορικών αμπελώνων και της ζωής του τόπου.

Παράλληλα, ζητούν προστασία και ανάληψη ευθυνών από το κράτος και τον ΔΕΔΔΗΕ.

«Τίποτε δεν τελειώνει εδώ», διαμηνύει, αφιερώνοντας τη συνέχιση του αγώνα «για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες μας, για τον τόπο μας».

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Δυστυχώς, μπροστά στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στη φωτιά του Ιουλίου 2026, δεν χωρούν λόγια για τίποτε άλλο (δεν χωρούν φυσικά λόγια και για τους άλλους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στο Γύθειο και στην πυρκαγιά της Ψάθας). Αφήσαμε τις μέρες να περάσουν ως ένδειξη σεβασμού προς τους ίδιους και τις οικογένειές τους, γιατί πρόκειται για ανθρώπους διπλανούς, δικούς μας ανθρώπους.Δυστυχώς, για το οινοποιείο και την ομάδα του ήταν η δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε μόλις μία τετραετία. Και δυστυχώς, ακόμη πιο καταστροφική.

Χάθηκαν επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα και γη. Μεγάλες εκτάσεις που αφήνουν το Νότιο Ρέθυμνο πιο πληγωμένο και ευάλωτο από ποτέ. Πάνω που τα αμπέλια που κάηκαν το 2022 ήταν έτοιμα να μας δώσουν ξανά τον καρπό τους, χάσαμε και αυτή τη σοδειά. Μόλις πριν από 3 χρόνια, φίλοι μας από όλο τον κόσμο βοήθησαν να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό μέσω της πλατφόρμας crowdfunding. Με αυτά τα χρήματα αγοράσαμε εξοπλισμό για την πυροπροστασία της περιοχής: ένα IVECO βυτιοφόρο 20 τόνων, ένα πυροσβεστικό UNIMOG 3 τόνων και δύο δεξαμενές των 10 τόνων, που τοποθετήθηκαν στα Σαχτούρια. Κι όμως, τίποτα δυστυχώς δεν μπόρεσε να σταματήσει τη δύναμη της φωτιάς.

Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι αυτή θα είναι η κανονικότητα. Ότι πρέπει να αποδεχτούμε την καταστροφή ως κάτι αναπόφευκτο.Όσο αφήνουμε τη γη, θα μας αφήνει και η ζωή. Γι’ αυτό, εγώ και η ομάδα μας στις Μέλαμπες αποφασίσαμε ομόφωνα, για ακόμη μία φορά, να συνεχίσουμε.Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της περιοχής, των ιστορικών μας αμπελώνων και της ζωής του τόπου μας.Απαιτούμε προστασία και ανάληψη ευθυνών, τόσο από το κράτος όσο και από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τίποτε δεν τελειώνει εδώ.Για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες μας, για τον τόπο μας. Τα όνειρά μας αξίζουν.Ευχαριστώ πολύ τον φίλο μου Nikos Zikos για το φωτογραφικό υλικό και την στήριξη του».