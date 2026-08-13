Φωτιά στη Σίβηρη: Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών και αναπνευστικών - Βίντεο

Snapshot Η φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής παραμένει ανεξέλεγκτη και έχει καταστρέψει σπίτια.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας από τους πυροσβέστες υπέστη κάταγμα στο πόδι μετά από πτώση σε δύσβατο έδαφος.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σίβηρης, όπου η φωτιά έχει κάψει και σπίτια.

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο μέτωπο τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας τραυματίας υπέστη κάταγμα στο πόδι, λόγω πτώσης σε δύσβατο έδαφος και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ένα δεύτερο άτομο χρειάστηκε νοσηλεία λίγο αργότερα καθώς υπέστη εγκαύματα, ενώ ακόμη ένας άνδρας νοσηλεύτηκε με αναπνευστικά προβλήματα.

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