Χανιά: Θύμα βίαιης ληστείας 85χρονος - Τον έδεσε και αφαίρεσε με κόφτη τα δαχτυλίδια του

Ο δράστης αφαίρεσε 500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα κοσμήματά του

Ελένη Ευστρατίου

Χανιά: Θύμα βίαιης ληστείας 85χρονος - Τον έδεσε και αφαίρεσε με κόφτη τα δαχτυλίδια του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καμπίνας στα Χανιά έπεσε θύμα βίαιης ληστείας στην παραλία Άπτερα.
  • Ο δράστης τον έδεσε με σκοινιά, έκλεψε 500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, έξι δαχτυλίδια, ένα ρολόι και μια χρυσή καδένα.
  • Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στο μπράτσο με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της ληστείας.
  • Ο δράστης ήταν σωματώδης και δεν μιλούσε καλά ελληνικά, ενώ οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.
  • Ο 85χρονος κατάφερε να λυθεί μόνος του και ειδοποίησε την Αστυνομία μέσω υπαλλήλου ξενοδοχείου.
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Βίαιη ληστεία με θύμα έναν 85χρονο ιδιοκτήτη καμπίνας σημειώθηκε στην παραλία Άπτερα στα Χανιά.

Όπως ανέφερε ο 85χρονος στο flashnews, η ληστεία έγινε την ώρα που είχε κλείσει την επιχείρησή του και βρισκόταν στο δωμάτιο που μένει, πίσω ακριβώς από την καντίνα.

Ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στο δωμάτιο, ζητώντας του τις εισπράξεις. Μάλιστα, τον έδεσε με σκοινιά για να τον ακινητοποιήσει και κλείδωσε το δωμάτιο. Αφού κατάφερε να βρει και να αποσπάσει 500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποίησε κόφτη για να του πάρει τα έξι δαχτυλίδια που φορούσε.

Μάλιστα, τον τραυμάτισε στο μπράτσο με μαχαίρι, την ώρα που προσπαθούσε να του αποσπάσει το ρολόι, ενώ του αφαίρεσε και τη χρυσή καδένα που φορούσε στο λαιμό. Ο ηλικιωμένος που αναπνέει με τραχειοστομία, κινδύνεψε καθώς το μηχάνημα έπεσε στο πάτωμα, χωρίς ευτυχώς να το αντιληφθεί ο δράστης.

Όπως δήλωσε, ο δράστης ήταν σωματώδης και δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Αφού κατάφερε μόνος του να λυθεί, ειδοποίησε μία υπάλληλο διπλανού ξενοδοχείου και κάλεσαν την Αστυνομία.

Οι κινήσεις του ληστή έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο βρίσκεται στα χέρια των αρχών και εξετάζεται από την Ασφαλεια Χανίων.

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