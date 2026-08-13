Ένας από τους πιο άτυχους θανάτους στην ιστορία - Ήρθε από ψηλά και πολύ γρήγορα

Snapshot Τα λείψανα ενός Σκωτσέζου στρατιώτη από το 14ο αιώνα βρέθηκαν στο Κάστρο Στίρλινγκ και φέρουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα σημάδια θανάτου από επίθεση με trebuchet.

Ο στρατιώτης, περίπου 20 ετών, παρουσίαζε πάνω από 160 κατάγματα, που υποδηλώνουν πρόσκρουση πέτρας βάρους άνω των 100 κιλών από μεσαιωνικό πολιορκητικό όπλο.

Το περιστατικό συνδέεται με την πολιορκία του 1304, όταν οι αγγλικές δυνάμεις του Εδουάρδου Α΄ χρησιμοποίησαν το trebuchet «War Wolf», το μεγαλύτερο που κατασκευάστηκε ποτέ.

Οι τραυματισμοί αποκλείουν άλλες αιτίες θανάτου, όπως πτώση ή ποδοπάτημα από άλογα, και επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από την άμεση πρόσκρουση της πέτρας.

Η ανακάλυψη φωτίζει τη βίαιη φύση των συγκρούσεων της εποχής και τη χρήση προηγμένων πολιορκητικών μηχανών στον πόλεμο της Σκωτίας για ανεξαρτησία. Snapshot powered by AI

Τα λείψανα που βρέθηκαν στο Κάστρο Στίρλινγκ της Σκωτίας φέρεται να ανήκουν σε έναν από τους πιο άτυχους ανθρώπους στην ιστορία, καθώς οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν πώς σκοτώθηκε.

Ένας Σκωτσέζος στρατιώτης, περίπου 20 ετών, έχει την αμφίβολη τιμή να είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα επίθεσης με trebuchet, ένα φοβερό μεσαιωνικό όπλο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ευρωπαϊκό συνέδριο της Ένωσης Παλαιοπαθολογίας.

Αυτά τα τρομακτικά όπλα πολέμου μοιάζουν με καταπέλτη και είναι ικανά να εκτοξεύουν βλήμα βάρους άνω των 100 κιλών εκατοντάδες πόδια πάνω από τα τείχη του κάστρου.

Τώρα οι αρχαιολόγοι περιγράφουν τι συμβαίνει σε κάποιον που έχει την ατυχία να δεχτεί άμεσο χτύπημα από μία από αυτές τις ιπτάμενες πέτρες.

Ο στρατιώτης, γνωστός στους επιστήμονες ως «σκελετός 150», φέρει τα σημάδια μιας τεράστιας πρόσκρουσης υψηλής ταχύτητας που συνέθλιψε τα οστά του και τον καρφώσε στο έδαφος.

Η Δρ Τζο Μπάκμπερι, από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ, εντόπισε περισσότερα από 160 διαφορετικά κατάγματα στα λείψανα. Το κρανίο είχε ραγίσει σε 61 σημεία, υπήρχε ένα βαθύ ζιγκ-ζαγκ σπάσιμο στον ώμο και σχεδόν 60 παράξενα οδοντωτά σπασίματα στα πλευρά του.

Όπως δήλωσε στο περιοδικό «Science»: «Τα σπασίματα υποδηλώνουν μια πολύ μεγάλη περιοχή πρόσκρουσης και καταστροφής. Είναι πιθανό το άτομο να σκοτώθηκε από πολιορκητική μηχανή».

Exclusive: For one 20-something defender of Scotland’s Stirling Castle, death came from above—and arrived very, very quickly.



Known to archaeologists as Skeleton 150, the man was killed more than 700 years ago by a massive blow that shattered his skeleton in dozens of places… — News from Science (@NewsfromScience) August 12, 2026

Ο σκελετός 150 ανακαλύφθηκε το 1997, όταν επιστήμονες ανέσκαψαν τους τάφους εννέα σκελετών κάτω από το παρεκκλήσι του Κάστρου του Στίρλινγκ.

Πέντε από αυτούς χρονολογήθηκαν στις αρχές του 14ου αιώνα και όλοι έφεραν τραύματα και σημάδια κοψίματος που υποδείκνυαν βίαιη ζωή και θάνατο. Τα σημάδια ωστόσο συμβάδιζαν με την εποχή, καθώς το Κάστρο του Στίρλινγκ πολιορκήθηκε και άλλαξε χέρια πέντε φορές μεταξύ του 1296 και του 1304, οπότε και τελικά έπεσε στα χέρια των αγγλικών δυνάμεων.

Το τέλος του 13ου αιώνα ήταν μια εξαιρετικά βίαιη εποχή, καθώς η Σκωτία διεξήγαγε έναν αιματηρό πόλεμο ανεξαρτησίας εναντίον των Άγγλων.

Το Κάστρο του Στίρλινγκ βρισκόταν σε έναν κομβικό δρόμο προς το Εδιμβούργο και συχνά θεωρούνταν ως η πύλη προς τη Σκωτία, γεγονός που το καθιστούσε πρωταρχικό στόχο για επίθεση.

Σε συνεργασία με ερευνητές του Historic Environment Scotland, η Δρ Μπάκμπερι παρατήρησε το ασυνήθιστο τα λείψανα να είναι θαμμένα σε τάφους εντός του παρεκκλησίου του κάστρου, και όχι έξω από τα τείχη. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να πολέμησαν και να πέθαναν κατά την τελική πολιορκία του 1304, όταν ο Εδουάρδος Α΄ ανέπτυξε τεράστια στρατιωτική δύναμη εναντίον του κάστρου.

Ωστόσο, αυτό δεν εξηγούσε το απολύτως αινιγματικό μέγεθος των τραυματισμών που φαινόταν να είχε υποστεί το σκελετικό δείγμα 150.

Οι τραυματισμοί στα πλευρά του και το συντριμμένο δεξί του πόδι απέκλειαν την πιο πιθανή εξήγηση, δηλαδή μια πτώση από τα τείχη του κάστρου. Ομοίως, το σχήμα και η κατανομή των καταγμάτων απέκλειαν το ενδεχόμενο να τον είχαν ποδοπατήσει άλογα ή τα οστά να είχαν σπάσει μετά το θάνατό του.

«Φαίνεται ότι χτυπήθηκε από πίσω από κάτι που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα», λέει η Δρ Μπάκμπερι. «Οι πιο παρόμοιες περιπτώσεις που έβρισκα ήταν τροχαία ατυχήματα και άνθρωποι που χτυπήθηκαν από τρένα. Αλλά πώς συνδέεις αυτά τα περιστατικά με έναν άνδρα στη μεσαιωνική Σκωτία; Τι είναι μεγάλο και κινείται πολύ, πολύ γρήγορα το 1304;»

Σύντομα βρήκε την απάντηση κρυμμένη στις ιστορικές περιγραφές της μάχης, οι οποίες αποκάλυψαν ότι η πολιορκία του 1304 είχε γίνει μάρτυρας της εμφάνισης ενός νέου και επιβλητικού όπλου. Οι ιστορικές περιγραφές αναφέρουν ότι οι αγγλικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Εδουάρδου Α΄ χρησιμοποίησαν trebuchet, που αποτελούσαν σχετικά νέα εφεύρεση εκείνη την εποχή.

Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν ένα trebuchet με το όνομα «War Wolf», το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο που κατασκευάστηκε ποτέ.

Σύγχρονες μαρτυρίες περιγράφουν το trebuchet να εκτοξεύει μια πέτρα που διαπέρασε τους δύο πέτρινους τοίχους του κάστρου «σαν βέλος που διαπερνά ύφασμα».

Αν το σκελετικό δείγμα 150 δέχτηκε άμεση πρόσκρουση από μία από αυτές τις πέτρες, δεν είναι περίεργο που τα οστά του παρουσιάζουν τόσο εντυπωσιακά κατάγματα.