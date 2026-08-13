Ρώμη: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - Η στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο

Snapshot Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη, ιδιοκτησίας του γαλλο-γερμανικού ομίλου Knds Ammo Italy.

Το εργοστάσιο «Simmel Difesa» παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, πυροκροτητές και εξαρτήματα αμυντικού εξοπλισμού.

Κατοίκοι της περιοχής άκουσαν δυνατή έκρηξη και η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με ελικόπτερα και διασώστες, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Επί ποδός βρίσκονται οι ιταλικές αρχές καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη. Η στιγμή της φωτιάς και της έκρηξης έχουν καταγραφεί σε βίντεο.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο εργοστάσιο «Simmel Difesa», το οποίο πλέον ανήκει στον γαλλο-γερμανικό όμιλο Knds Ammo Italy.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη να προέρχεται από το εργοστάσιο, το οποίο παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, πυροκροτητές και εξαρτήματα αμυντικού εξοπλισμού.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με ελικόπτερα και διασώστες μα ασθενοφόρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.