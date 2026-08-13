Μυτιλήνη: Πυροσβέστες έμειναν πέντε ημέρες αντί για ένα 24ωρο - «Δεν είμαστε μηχανές», καταγγέλλουν

Snapshot Επτά Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης κλήθηκαν για 24ωρη αποστολή στη Μυτιλήνη, αλλά παρέμειναν εκεί πέντε ημέρες λόγω αναβολών στην επιστροφή τους από το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.

Η επιστροφή τους έγινε τελικά με πλοίο και οδικά, με διάρκεια ταξιδιού περίπου 12 ωρών, αντί για αεροπορική μεταφορά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Η καθυστέρηση προκάλεσε απώλεια προγραμματισμένων αδειών, οικονομική επιβάρυνση και εξάντληση των πυροσβεστών, σύμφωνα με το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.).

Το Σωματείο καταγγέλλει την έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού και ζητά να λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά για την προστασία των πυροσβεστών και την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων. Snapshot powered by AI

Σοβαρή καταγγελία για την ταλαιπωρία επτά Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κλήθηκαν να επιχειρήσουν στη Μυτιλήνη, διατυπώνει την Πέμπτη (13/8) το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου, οι επτά πυροσβέστες μετακινήθηκαν αεροπορικώς στη Μυτιλήνη στις 9 Αυγούστου για διασπορά, έχοντας ενημερωθεί ότι η αποστολή τους θα διαρκούσε 24 ώρες.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει το ΠΑ.ΣΠΥ.Δ.Ε., η επιστροφή τους αναβλήθηκε διαδοχικά με εντολή του Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), με αποτέλεσμα η προγραμματισμένη μονοήμερη μετακίνηση να εξελιχθεί σε πενθήμερη παραμονή στο νησί.

Οι πυροσβέστες επέστρεψαν τελικά στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 13 Αυγούστου, όχι αεροπορικώς, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αλλά μετά από ένα πολύωρο ταξίδι.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, χρειάστηκαν περίπου 10 ώρες με πλοίο από τη Μυτιλήνη έως την Καβάλα και στη συνέχεια περίπου δύο ώρες οδικής μετακίνησης μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε επιπλέον συνέπειες για μέλη της ομάδας, καθώς από τις 13 Αυγούστου είχαν προγραμματισμένη κανονική άδεια.

Το ΠΑ.ΣΠΥ.Δ.Ε. υποστηρίζει ότι υπήρχε κίνδυνος να χαθούν ημέρες ξεκούρασης, αλλά και χρήματα που είχαν ήδη καταβληθεί για εισιτήρια και ξενοδοχεία.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο κάνει λόγο για «πρωτοφανή ταλαιπωρία» και υποστηρίζει ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για ελλιπή προγραμματισμό σε ό,τι αφορά το προσωπικό.

«Δεν μπορεί μια αποστολή 24 ωρών να μετατρέπεται σε πενθήμερη παραμονή, χωρίς έγκαιρο σχεδιασμό για την εναλλαγή και την επιστροφή του προσωπικού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν μπορεί να αγνοεί τον άνθρωπο.

Το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. καταγγέλλει την πρωτοφανή ταλαιπωρία που υπέστησαν επτά Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στις 9/8/2026 μετακινήθηκαν αεροπορικώς στη Μυτιλήνη για διασπορά, έχοντας ενημερωθεί ότι η αποστολή τους θα διαρκούσε ένα 24ωρο.

Η επιστροφή τους, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί, αναβλήθηκε διαδοχικά με εντολή του ΕΣΚΕΔΙΚ, με αποτέλεσμα μια μετακίνηση για μία ημέρα να εξελιχθεί τελικά σε πενθήμερη παραμονή στη Μυτιλήνη.

Οι συνάδελφοι επέστρεψαν τελικά στις 13/8, όχι αεροπορικώς όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αλλά με περίπου 10 ώρες ταξίδι με πλοίο από τη Μυτιλήνη προς την Καβάλα και στη συνέχεια οδική μετακίνηση περίπου δύο ωρών μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Και όλα αυτά ενώ μέλη της ομάδας είχαν από τις 13/8 προγραμματισμένη κανονική άδεια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν ημέρες ξεκούρασης, εισιτήρια, ξενοδοχεία και χρήματα που είχαν ήδη καταβάλει.

Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικός επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Οι επιχειρησιακές ανάγκες είναι δεδομένες και οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων θα βρίσκονται πάντοτε εκεί όπου τους χρειάζεται το Πυροσβεστικό Σώμα. Όμως άλλο η επιχειρησιακή ανάγκη και άλλο η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού και μέριμνας για το προσωπικό.

Δεν μπορεί μια αποστολή 24 ωρών να μετατρέπεται σε πενθήμερη παραμονή, χωρίς έγκαιρο σχεδιασμό για την εναλλαγή και την επιστροφή του προσωπικού.

Το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνεται στο πρόχειρο και να αγνοεί τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι συνάδελφοι έκαναν το καθήκον τους. Μετέβησαν στη Μυτιλήνη όταν τους ζητήθηκε και παρέμειναν όσο απαιτήθηκε.

Το ερώτημα είναι: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξάντληση, την ταλαιπωρία, την απώλεια της προγραμματισμένης άδειας και την οικονομική επιβάρυνση που υπέστησαν;

Ο πυροσβέστης δεν είναι αριθμός σε έναν επιχειρησιακό πίνακα.Δεν είναι μηχανή. Δεν είναι ανεξάντλητος. Είναι άνθρωπος, εργαζόμενος και οικογενειάρχης.

Το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά για την προστασία τον συναδέλφων».

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