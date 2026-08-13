Μεγάλη πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 18:00 της Πέμπτης σε δάσος του Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας.
Επί τόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 5 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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