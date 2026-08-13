Μεγάλη πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 18:00 της Πέμπτης σε δάσος του Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας.

Επί τόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 5 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.