Ιταλία: Βίντεο δείχνει σκάφη να δίνουν μάχη με τα κύματα

Snapshot Η νοτιοδυτική Ιταλία επλήγη από σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές.

Η κακοκαιρία προκάλεσε υλικές ζημιές και ανάγκασαν κατοίκους και τουρίστες να παραμείνουν στα σπίτια και καταλύματά τους.

Το Σορέντο ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από την καταιγίδα την Τετάρτη.

Βίντεο δείχνει σκάφη και πολυτελή γιοτ να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα ανοιχτά του Ποζιτάνο.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από σκάφος που βρισκόταν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Snapshot powered by AI

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την νοτιοδυτική Ιταλία με ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές.

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν υλικές ζημιές και αρκετοί κάτοικοι και τουρίστες υποχρεώθηκαν να μείνουν στα σπίτια και τα καταλύματά τους. Το Σορέντο ήταν από τις περιοχές που χτυπήθηκε από την σφοδρή καταιγίδα την Τετάρτη.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica φαίνονται σκάφη και υπερπολυτελή γιοτ να δίνουν μάχη με τα κύματα ανοιχτά του Ποζιτάνο. Το βίντεο έχει τραβηχτεί από σκάφος που βρισκόταν στη θάλασσα την ώρα της καταιγίδας.