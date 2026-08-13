Live blog: Λεπτό προς λεπτό η μάχη με τις φωτιές σε Χαλκιδική, Αντίρριο και Ηλεία

Snapshot Η φωτιά στη Χαλκιδική είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και έχει προκαλέσει εκκένωση της Σίβηρης.

Υπάρχει κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία.

Στη Χαλκιδική επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 εναέρια μέσα.

Στη Μακύνεια Αντιρρίου υπερβαίνουν τους 40 οι πυροσβέστες με 4 ελικόπτερα σε επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο Βαρθολομιό Ηλείας επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό βρίσκεται η χώρα καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν έχουν αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο φωτιάς.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η Πυροσβεστική υπενθύμισε ότι σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοια και Κορινθία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν εξελίξει φωτιές, στη Μακύνεια Αντιρρίου, στην Σιβήρη Χαλκιδικής, στο Βαρθολομιό Ηλείας.

Η σοβαρότερη φωτιά είναι αυτή της Χαλκιδικής όπου επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 εναέρια μέσα.

Στη Μακύνεια Ναυπακτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 4 ελικόπτερα, ενώ στο Βαρθολομιό επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης