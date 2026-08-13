Live blog: Λεπτό προς λεπτό η μάχη με τις φωτιές σε Χαλκιδική, Αντίρριο και Ηλεία
Πολύ επικίνδυνη η φωτιά στη Χαλκιδική, 112 για εκκένωση της Σίβηρης, συναγερμός και για τη φωτιά στη Μακύνεια Αντιρρίου
Snapshot
- Η φωτιά στη Χαλκιδική είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και έχει προκαλέσει εκκένωση της Σίβηρης.
- Υπάρχει κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία.
- Στη Χαλκιδική επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 εναέρια μέσα.
- Στη Μακύνεια Αντιρρίου υπερβαίνουν τους 40 οι πυροσβέστες με 4 ελικόπτερα σε επιχείρηση κατάσβεσης.
- Στο Βαρθολομιό Ηλείας επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Σε συναγερμό βρίσκεται η χώρα καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν έχουν αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο φωτιάς.
Λόγω των ισχυρών ανέμων, η Πυροσβεστική υπενθύμισε ότι σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοια και Κορινθία.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν εξελίξει φωτιές, στη Μακύνεια Αντιρρίου, στην Σιβήρη Χαλκιδικής, στο Βαρθολομιό Ηλείας.
Η σοβαρότερη φωτιά είναι αυτή της Χαλκιδικής όπου επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 εναέρια μέσα.
Στη Μακύνεια Ναυπακτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 4 ελικόπτερα, ενώ στο Βαρθολομιό επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.