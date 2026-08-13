Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε όλη την οικογένειά της σε τροχαίο

Η 7χρονη θα αναχωρήσει την Παρασκευή (14/8) από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ειδικό ασθενοφόρο και τετραμελή ιατρική ομάδα για τη Μολδαβία

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Χαλκιδική: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε όλη την οικογένειά της σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της 7χρονης Πατρίτσιας από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική που κόστισε τη ζωή στους γονείς της και στο μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.

Όπως ανακοίνωσε το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, η μικρή Πατρίτσια, η οποία αποσωληνώθηκε και συνεχίζει την αποκατάστασή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», πρόκειται να επιστρέψει στη Μολδαβία.

Η αναχώρησή της έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026, με προορισμό το Κισινάου. Η μεταφορά θα γίνει με ειδικό ασθενοφόρο που απεστάλη από τη Μολδαβία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η 7χρονη θα ταξιδέψει συνοδευόμενη από τετραμελή ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τον γιατρό Dumitru Carasic, ώστε η επιστροφή της στην πατρίδα της να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και με την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη.

Η μάχη του κοριτσιού

Η Πατρίτσια είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένειά της συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν η μητέρα της, ο πατέρας της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της. Η ίδια μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε δύο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ακολούθησε πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, προτού επιστρέψει στο Παπαγεωργίου για τη συνέχιση της αποκατάστασής της. Η πρόσφατη αποσωλήνωσή της αποτέλεσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα στη δύσκολη πορεία της.

Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται η θεία της, η οποία ταξίδεψε από τη Μολδαβία και αποτελεί πλέον το πλησιέστερο οικογενειακό της πρόσωπο.

Το «ευχαριστώ» του Επίτιμου Προξενείου

Στην ανακοίνωση, το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη φροντίδα και την ασφαλή επιστροφή της Πατρίτσιας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με το Προξενείο να υπογραμμίζει την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά και τη συμπαράσταση που επέδειξαν οι άνθρωποί του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.

«Μία ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς»

Το Επίτιμο Προξενείο τονίζει ότι η στήριξη που προσφέρθηκε στην Πατρίτσια ξεπέρασε τα όρια μίας τυπικής θεσμικής συνεργασίας. «Αποτελεί μία ουσιαστική έκφραση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και σεβασμού προς ένα παιδί που βρέθηκε αντιμέτωπο με μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία», επισημαίνεται.

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