Χαλκιδική: Μολδαβοί παραθεριστές η οικογένεια που ξεκληρίστηκε - Με βαριές κακώσεις η 7χρονη

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:20, υπό συνθήκες που διερευνώνται, επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Ο 35χρονος πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 7χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο τραυματίστηκε στο δυστύχημα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τραυματισμένους τον πατέρα και το μεγαλύτερο παιδί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι τραυματίες και τα θύματα παραλήφθηκαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά και τα οχήματα κινούνταν μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.