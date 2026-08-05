Επίσημα στη Χαλ ο Τζολάκης - Έσπασε το ρεκόρ μεταγραφής του Αγγλικού συλλόγου

Με κάθε επισημότητα ο Κωνσταντής Τζολάκης θεωρείται παίκτης της Χαλ, καθώς ο Αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας, που έχει καταγράψει και 9 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου την Πρέμιερ Λιγκ, εκεί που ήδη τον «περιμένουν» οι Τζόλης, Τσιμίκας, Τζίμας αλλά και ο πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Μπάμπης Κωστούλας.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «νεοφώτιστους» μέχρι το καλοκαίρι του 2031, πραγματοποιώντας το μεγάλο βήμα στην καριέρα του για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μάλιστα η Χαλ έσπασε το ρεκόρ για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, βγάζοντας από τα ταμεία της κάτι λιγότερο από τα 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου:

Η Χαλ Σίτι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, το οποίο δεν γνωστοποιήθηκε.

Ο 23χρονος πορτιέρε, ο οποίος μετρά εννέα συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις «Τίγρεις», το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο ιδιαίτερα ταλαντούχος τερματοφύλακας διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 64 από τις 131 συμμετοχές του με τον Ολυμπιακό, μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Μάρτιο του 2020, έχοντας ενταχθεί προηγουμένως στις ακαδημίες του συλλόγου από τον Πλατανιά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους», πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο Ελλάδας και ένα Σούπερ Καπ Ελλάδας, ενώ αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Europa Conference League της περιόδου 2023/24.

Ο Τζολάκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορική κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου από ελληνικό σύλλογο, αποκρούοντας τρία πέναλτι στη διαδικασία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στον τελικό με τη Φιορεντίνα.

Η εξαιρετική αγωνιστική περίοδος 2024/25 τον ανέδειξε Πολυτιμότερο Παίκτη (MVP) και Καλύτερο Τερματοφύλακα της ελληνικής Super League. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν και αναδείχθηκε Παίκτης της Χρονιάς του Ολυμπιακού.

Ο Χανιώτης τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό του πρωταθλήματος της περιόδου 2025/26, καταγράφοντας εννέα συμμετοχές στο UEFA Champions League και συνολικά 23 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ σε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-0 επί της Μάλτας τον Ιούνιο του 2024, αγωνίστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και η πιο πρόσφατη διεθνής συμμετοχή του ήταν στον αγώνα απέναντι στη Σουηδία τον Ιούνιο.