Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

Snapshot Στην Πάτρα εκδόθηκαν περίπου 3.000 διαβατήρια μέσα σε έναν μήνα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός από το φυσιολογικό.

Η αύξηση στη ζήτηση οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια των πολιτών να αποφύγουν την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Επτά στους δέκα αιτούντες διαβατήριο δεν είχαν πραγματική ανάγκη ταξιδιού, αλλά ήθελαν να αποφύγουν τις βιομετρικές ταυτότητες.

Η αυξημένη ζήτηση προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση και επιβάρυνε τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Αχαΐα.

Κάποιοι πολίτες περίμεναν από τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας στην έκδοση διαβατηρίου. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανής αύξηση καταγράφηκε στις αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων στην Πάτρα, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να αποκτήσουν διαβατήριο, επιδιώκοντας να αποφύγουν την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργο Αγγελόπουλο, μέσα σε μόλις έναν μήνα εκδόθηκαν περίπου 3.000 διαβατήρια, όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.200.

«Οι συνάδελφοί μου κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες», δήλωσε ο κ. Αγγελόπουλος, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσέλευση διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες. Όπως ανέφερε, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν έξω από τις υπηρεσίες από τα ξημερώματα, ενώ κάποιοι έφταναν ακόμη και από τις 2:00 ή τις 2:30 τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας.

Ωστόσο, αρκετοί από όσους επέλεξαν την έκδοση διαβατηρίου φαίνεται πως αγνοούσαν ότι και το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνει βιομετρικά στοιχεία, όπως ηλεκτρονικό τσιπ, φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα, αντίστοιχα με τις νέες ταυτότητες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων δεν συνδεόταν με πραγματική ανάγκη ταξιδιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από κάθε δέκα πολίτες που προσέρχονταν για έκδοση διαβατηρίου, οι επτά το έκαναν για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα, δύο ήταν κάτοικοι εξωτερικού που προχωρούσαν σε ανανέωση του διαβατηρίου τους και μόλις ένας είχε άμεση ανάγκη για ταξίδι.

Η αυξημένη ζήτηση προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και στην εξυπηρέτηση όσων χρειάζονταν πραγματικά διαβατήριο, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Αγγελόπουλο, τα περίπου 3.000 διαβατήρια που εκδόθηκαν σε έναν μήνα αντιστοιχούν σχεδόν στην παραγωγή τριών μηνών, επιβαρύνοντας σημαντικά τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Αχαΐα.

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