Περιφέρεια Αττικής: Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά

Η Περιφέρεια Αττικής καταθέτει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας του εμπρησμού που φέρεται να τελέστηκε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία– «Ως εδώ και μη παρέκει» το μήνυμα του Περιφερειάρχη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Περιφέρεια Αττικής: Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την κατηγορία εμπρησμού στη φωτιά της 31ης Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία, που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές, κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή στις πληγείσες περιοχές.
  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της και θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε νομικό επίπεδο.
  • Η Εισαγγελία διέταξε ανακριτικές ενέργειες για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
  • Οι πράξεις διερευνώνται ως τελεσθείσες με ενέργεια και παράλειψη, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών.
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«Ως εδώ και μη παρέκει» είναι το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026 στις Πλαταιές Βοιωτίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των Αρχών.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο στη Δυτική Αττική, καθώς πέρασε τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές. Προκάλεσε σοβαρές ζημιές, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επιβάρυνε σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής έχει πρόδηλο έννομο συμφέρον να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και να έχει θεσμική παρουσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τις προανακριτικές και ανακριτικές ενέργειες έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε ζωές, φυσικό περιβάλλον και περιουσίες»

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Οι ζωές των πολιτών και των πυροσβεστών, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες των κατοίκων που κάθε χρονιά κινδυνεύουν και δυστυχώς πολλές φορές χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές είναι για εμάς ιερές.

Γι’ αυτό και έχουμε καθήκον να τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσον και κάθε τρόπο που διαθέτουμε. Πρόληψη, υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, συνεχής εγρήγορση. Τώρα νιώθουμε την ανάγκη να προσθέσουμε ένα ακόμη μέτρο: η Περιφέρεια Αττικής θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση εμπρησμού που ξεκίνησε από την Βοιωτία και κατέκαψε την Δυτική Αττική. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι, με την υπ’ αριθ. Π1/Φ6-48 εισαγγελική παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διαβιβάστηκε προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντολή για τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις εμπρησμού του εμπρησμού σε δάση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθέντος με ενέργεια και παράλειψη, από τον οποίο επίσης μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Στην ίδια εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνονται ακόμη η παρακώλυση της λειτουργίας εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, από την οποία προκλήθηκε κατάσταση κοινής ανάγκης, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, καθώς και η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη και καταστροφή. Οι συγκεκριμένες πράξεις διερευνώνται ως τελεσθείσες με ενδεχόμενο δόλο, με ενέργεια και παράλειψη.

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