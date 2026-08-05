Βρετανία: Ιστορικός καύσωνας και ανομβρία – Για πρώτη φορά μήνας χωρίς σταγόνα βροχής από το 1871

Ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την ηπειρωτική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμάζεται από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Η χώρα, που είναι ευρέως γνωστή για τον βροχερό και υγρό της καιρό, μετατράπηκε φέτος σε μια εξαιρετικά θερμή και άνυδρη περιοχή.

Το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκαν διαδοχικά ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον Μάιο να καταγράφει την υψηλότερη τιμή στα χρονικά (35,1°C στο Kew Gardens του Λονδίνου), ενώ ο Ιούλιος αποδείχθηκε ο πιο ξηρός μήνας από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές.

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