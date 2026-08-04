Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

Τον καιρό μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και την τάση μέχρι τον 15Αύγουστο ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν εκ νέου οι βοριάδες και στην Αττική, ενώ μέχρι τον 15Αύγουστο δεν αναμένεται θερμοκρασιακή έκρηξη.

Ζιακόπουλος για καιρό Αυγούστου

Αυγουστιάτικες μέρες με καιρική ομοιομορφία, βλέπει από την πλευρά του στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη ΒΔ Ευρώπη επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Σκωτία και τη Σκανδιναβία. Συνθήκες ήπιου καύσωνα επικρατούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τις περισσότερες χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β-ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει εμμονή, με συνέπεια τη διατήρηση του Β-ΒΑ ρεύματος με βασική ένταση στα ανατολικά και νότια 5 με 6 μποφόρ.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν από 36 ως 38 βαθμούς, με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι αισθητή ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Διαβάστε επίσης