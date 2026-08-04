Το πατρικό σπίτι γίνεται ξανά «καταφύγιο», εκατομμύρια νέοι επιστρέφουν στους γονείς τους

Το «κλειδί» της ανεξαρτησίας που κάποτε συμβόλιζε την ενηλικίωση, για εκατομμύρια νέους επανέρχεται στην… τσέπη των γονιών τους. Η στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος ζωής αναγκάζουν μία ολόκληρη γενιά να επιστρέψει στο πατρικό. Όχι από επιλογή, αλλά ως οικονομική ανάγκη.

Αριθμός – ρεκόρ νέων ενηλίκων κάτω των 35 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφει στο πατρικό σπίτι, καθώς αδυνατεί να αποκτήσει δική του κατοικία ή επιλέγει να μειώσει τα έξοδα και να αποταμιεύσει, εν μέσω της αυξανόμενης ακρίβειας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Το 2025, περίπου 25,2 εκατ. Αμερικανοί ηλικίας κάτω των 35 ετών ζούσαν με τους γονείς τους, σύμφωνα με στοιχεία της realtor.com, η οποία διαπίστωσε ότι το ποσοστό των ενηλίκων που μένουν στο πατρικό τους είναι πλέον υψηλότερο ακόμη και από την περίοδο της πανδημίας.

Πολλοί από αυτούς τους νέους που επιστρέφουν στο σπίτι των γονιών τους εργάζονται, ωστόσο, οι αποδοχές τους δεν αυξάνονται αντίστοιχα με τον πληθωρισμό. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 34 ετών που ζουν με την οικογένειά τους, περίπου 7 στους 10 έχουν εργασία, σύμφωνα με την εταιρεία διαδικτυακών ακινήτων.

Για πολλούς νέους, το όνειρο της ιδιοκατοίκησης απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται και τα στεγαστικά επιτόκια παραμένουν υψηλά. Λιγότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά που δεν διαθέτουν κατοικία μπορούν να αγοράσουν ένα τυπικό πρώτο σπίτι, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της LendingTree.

«Η κοινωνία συνολικά πρέπει να αντιδράσει. Το ζήτημα είναι η οικονομική προσιτότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν αφορά μόνο την τιμή του σπιτιού και το στεγαστικό δάνειο», τόνισε η Σούζαν Γουόχτερ, καθηγήτρια ακινήτων στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, μιλώντας στο CBS News.