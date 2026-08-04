«Ανθρώπινο σαφάρι» στη Χερσώνα καταγγέλλει το Κίεβο - Η στιγμή που drone καταδιώκει Ουκρανό

Snapshot Βίντεο από τη Χερσώνα δείχνει drone να ακολουθεί άνδρα πριν από έκρηξη κοντά του σε μίνι λεωφορείο που λειτουργούσε ως πάγκος αγοράς.

Ο άνδρας, 52 ετών από την περιοχή Μικολάιβ, τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης στις 4 Αυγούστου.

Η ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλλει το περιστατικό ως ρωσικό έγκλημα πολέμου και χαρακτηρίζει την επίθεση «ανθρώπινο σαφάρι».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε τη στήριξη της Δύσης για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων, ενώ η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα πολίτες.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις ουκρανικές αρχές και δεν υπήρχαν προηγούμενες αναρτήσεις πριν από τις 4 Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη από την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Χερσώνας δείχνει ένα drone να πετάει μπροστά από έναν άνδρα που βρισκόταν δίπλα σε ένα μίνι λεωφορείο που χρησιμοποιούνταν ως πάγκος αγοράς στην πόλη της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, λίγα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί έκρηξη κοντά του.

Στις εικόνες, το drone παραμένει αιωρούμενο μπροστά από τον άνδρα ενώ αυτός στέκεται δίπλα στο όχημα. Ο άνδρας μετακινείται στη συνέχεια πίσω από το μίνι λεωφορείο, και το drone φαίνεται να ακολουθεί την κίνησή του. Ένα λεωφορείο περνάει από το δρόμο πίσω του πριν το drone πέσει και εκραγεί κοντά στο καπό του μίνι λεωφορείου, προκαλώντας έκρηξη δίπλα στο σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το περιστατικό συνέβη στις 4 Αυγούστου. Η εθνική αστυνομία της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο άνδρας είναι ένας 52χρονος κάτοικος της περιοχής του Μικολάιβ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από το ωστικό κύμα.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

«Ένα έγκλημα πολέμου», σύμφωνα με το Κίεβο

Το βίντεο αναδημοσίευσε ο Ουκρανός πρόεδρος, καταγγέλλοντας τη Ρωσία, ζητώντας τη στήριξη της Δύσης για την αποτροπή των «ανθρώπινων σαφάρι» ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ανδρί Σιμπίγκα, καταδίκασε την επίθεση και την χαρακτήρισε ως ρωσικό έγκλημα πολέμου, υποστηρίζοντας ότι ο χειριστής του drone στόχευσε σκόπιμα έναν πολίτη.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Τόσο η εθνική αστυνομία όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφεραν ότι το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, 4 Αυγούστου. Δεν εντοπίστηκαν παλαιότερες εκδόσεις του βίντεο που να είχαν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιτίθεται σκόπιμα σε πολίτες.

Διαβάστε επίσης