Σπάρτη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του

O 55χρονος φέρεται να ήθελε να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του

Ελένη Ευστρατίου

Σπάρτη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 55χρονος στην Σπάρτη έκρυψε τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.
  • Ο άνδρας απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή του.
  • Η εξαφάνιση του ηλικιωμένου είχε καταγγελθεί από κατοίκους της περιοχής που ανησύχησαν.
  • Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι στο ξενοδοχείο.
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Το αποτρόπαιο περιστατικό αποκαλύφθηκε σήμερα 4/8 μετά τη σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου που διατηρούσε στον Μυστρά Σπάρτης, για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Οι Αρχές έλαβαν καταγγελίες για το περιστατικό από κατοίκους της περιοχής που γνώριζαν τον ηλικιωμένο και είχαν ανησυχήσει για την εξαφάνισή του, η οποία δεν είχε δηλωθεί επίσημα, όπως και ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb, ο 55χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις έρευνες, αναφέροντας πως ο πατέρας του βρίσκεται στην Καισαριανή Αττικής.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο γιος έκανε αυτή την πράξη για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη Δημοσίου του πατέρα του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.»

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