Τι θα γίνει αν πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού κάθε μέρα

Σφηνάκι ελαιολάδου και χυμού λεμονιού: Οφέλη, μύθοι και πιθανές παρενέργειες.

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Τι θα γίνει αν πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού κάθε μέρα
ΕΥ ΖΗΝ
3'
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Ένα σφηνάκι ελαιολάδου και λεμονιού είναι συνήθως 1-2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αναμεμειγμένο με φρέσκο χυμό λεμονιού. Αν το παίρνετε καθημερινά, μπορεί να προσθέσει υγιή λίπη, βιταμίνη C και φυτικά αντιοξειδωτικά, αλλά δεν αποτελεί αποτοξίνωση, θεραπεία καύσης λίπους ή θεραπεία για πεπτικά προβλήματα.

Ένα μικρό σφηνάκι είναι απίθανο να είναι επιβλαβές εάν αντικαθιστά λιγότερο υγιή λίπη. Το πρόβλημα είναι όταν αντιμετωπίζεται σαν φάρμακο, προστίθεται επιπλέον μιας δίαιτας υψηλής θερμιδικής αξίας ή χρησιμοποιείται παρά την παλινδρόμηση, τα προβλήματα της χοληδόχου κύστης ή τη δυσφορία στο στομάχι.

Τι μπορεί να βελτιωθεί εάν το λαμβάνετε καθημερινά;

Το κύριο όφελος προέρχεται από το ελαιόλαδο. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παρέχει μονοακόρεστα λιπαρά, ειδικά ελαϊκό οξύ, καθώς και πολυφαινόλες που μπορούν να υποστηρίξουν την καρδιακή και μεταβολική υγεία ως μέρος μιας μεσογειακής διατροφής.

Ο χυμός λεμονιού προσθέτει βιταμίνη C, κιτρικό οξύ και φλαβονοειδή. Η βιταμίνη C υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και την ανοσολογική λειτουργία, ενώ το κιτρικό μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα που είναι επιρρεπή σε ορισμένες πέτρες στα νεφρά.

Μερικοί μπορεί να παρατηρήσουν ευκολότερες κενώσεις του εντέρου, επειδή το λάδι μπορεί να διεγείρει την πέψη και να μαλακώσει τα κόπρανα. Αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο και η επίμονη, επώδυνη ή νέα δυσκοιλιότητα θα πρέπει να αξιολογείται ιατρικά.

Έχει ειδικά οφέλη ο συνδυασμός;

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανάμειξη ελαιολάδου και λεμονιού δημιουργεί κάποιο ειδικό αποτέλεσμα πέρα από τα οφέλη του κάθε συστατικού ξεχωριστά.

Το σφηνάκι ελαιόλαδο+λεμόνι μπορεί να κάνει τα δύο επιμέρους συστατικά πιο εύκολο να τα πάρετε, αλλά μπορείτε να έχετε παρόμοια οφέλη χρησιμοποιώντας ελαιόλαδο σε σαλάτες, λαχανικά, όσπρια ή ψάρι και προσθέτοντας χυμό λεμονιού σε φαγητό ή νερό. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ένα συνολικό διατροφικό πρότυπο, όχι μια μεμονωμένη ιεροτελεστία ευεξίας.

Μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους;

Όχι άμεσα. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε θερμίδες: μια κουταλιά της σούπας έχει περίπου 120 θερμίδες. Εάν το σφηνάκι προστεθεί χωρίς να μειωθούν οι θερμίδες από αλλού, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση παρά στην απώλεια βάρους.

Μπορεί, ωστόσο, να βοηθήσει στον έλεγχο της όρεξης, επειδή το λίπος επιβραδύνει την κένωση του στομάχου και μπορεί να αυξήσει την πληρότητα. Αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από ολόκληρο το πρότυπο γεύματος. Ένα σφηνάκι δεν ακυρώνει τα γλυκά, τα τηγανητά ή τις μεγάλες μερίδες στην υπόλοιπη διατροφή σας.

Ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα;

Η καθημερινή λήψη ελαιολάδου και λεμονιού μπορεί να προκαλέσει:

  • ναυτία
  • χαλαρά κόπρανα
  • γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
  • καούρα
  • στομαχική δυσφορία

Επίσης:

  • Ο χυμός λεμονιού είναι όξινος και μπορεί να ερεθίσει άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή ευαίσθητα δόντια. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε οξύ μπορεί επίσης να επηρεάσει το σμάλτο, ειδικά με επαναλαμβανόμενη έκθεση.
  • Άτομα με νόσο της χοληδόχου κύστης, δυσαπορρόφηση λίπους, ιστορικό παγκρεατίτιδας ή ιατρικά περιορισμένη πρόσληψη λίπους θα πρέπει να ρωτήσουν έναν κλινικό γιατρό πριν το δοκιμάσουν.
  • Όποιος το παίρνει για «αποτοξίνωση» θα πρέπει να είναι προσεκτικός: το συκώτι και τα νεφρά ήδη χειρίζονται την αποτοξίνωση και καμία ένεση δεν αντικαθιστά αυτό το έργο.

Συμπέρασμα

Μια καθημερινή δόση ελαιόλαδου και λεμονιού μπορεί να είναι ασφαλής για πολλούς ανθρώπους και μπορεί να προσθέσει υγιή λίπη και βιταμίνη C. Αλλά τα οφέλη της υπερβάλλονται.

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