Οι The Waterboys χάρισαν μια μαγική sold out βραδιά στο Sani Festival 2026

Το συγκρότημα του Mike Scott χάρισε στο κοινό του Sani Festival μια ατμοσφαιρική συναυλία με διαχρονικά τραγούδια, κέλτικες αναφορές και τον χαρακτηριστικό αφηγηματικό του ήχο.

Με μια sold out συναυλία γεμάτη λυρισμό, ένταση και τη χαρακτηριστική μουσική τους ταυτότητα, οι The Waterboys έφεραν στο Sani Festival 2026 τον ξεχωριστό τους ήχο, όπου το rock συναντά τη folk και τις κέλτικες επιρροές, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής αφήγησης.

Με επικεφαλής τον Mike Scott, μια από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της βρετανικής μουσικής, οι The Waterboys παρουσίασαν τραγούδια από όλη την πορεία τους, συνδυάζοντας τη δύναμη των ζωντανών ερμηνειών τους με τη βαθιά αφηγηματική διάσταση της μουσικής τους. Από το εμβληματικό The Whole of the Moon και το Fisherman's Blues μέχρι το This Is the Sea, το πρόγραμμα ανέδειξε τις διαφορετικές πλευρές ενός συγκροτήματος που εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργεί μουσική με έντονο προσωπικό και ποιητικό χαρακτήρα.

Η ιδιαίτερη σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα αποτέλεσε έναν ακόμη ξεχωριστό σύνδεσμο με τη βραδιά, όπου περιέγραψε την γνωριμία του με την Ελλάδα και την Αρκαδία στο ταξίδι του μέλιτος του, που στάθηκε και η αφορμή για σπουδαία τραγούδια με Ελληνικό ήχο και αναφορές, όπως το The Pan Within, που ξεσήκωσε το κοινό και αποτέλεσε ένα από τα highlight της βραδιάς, σε μια συναυλιακή εμπειρία όπου η μουσική αφήγηση, ο μύθος και η ποίηση έγιναν μέρος της ίδιας ιστορίας.

Οι Waterboys πρόσθεσαν τον δικό τους λυρικό και αφηγηματικό ήχο στο φετινό μουσικό ταξίδι του Sani Festival 2026, που συνεχίζει να συνδέει διαφορετικές εποχές, μουσικά ιδιώματα και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Μετά και τις εμφανίσεις των Robert Plant και James Arthur, τη μουσική συνάντηση της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, το φεστιβάλ συνεχίζεται με τους Soul II Soul στις 8 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 15 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος.