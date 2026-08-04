Πεζός στη Ρόδο περπατάει στη μέση του δρόμου προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς

Πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε δρόμο της Ρόδου, το βλέπεις και απορείς.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί τον «θαυμασμό» των χρηστών.

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