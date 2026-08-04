Υπ. Ανάπτυξης για στοιχεία ΙΕΛΚΑ: Αποδίδει η συναντίληψη για πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ

Snapshot Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκφράζει ικανοποίηση για τον αρνητικό πληθωρισμό στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

Η συναντίληψη κυβέρνησης και επιχειρηματικότητας για πάγωμα τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο αποδίδει, με μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα να ακολουθούν.

Ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο ήταν -0,47%, η χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία με εθελοντική συμμετοχή σούπερ μάρκετ και βιομηχανίας τροφίμων για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις για τη διαμόρφωση των τιμών από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Snapshot powered by AI

Την ικανοποίησή τους για τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ περί αρνητικού πληθωρισμού στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, εκφράζουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Tα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο αποτελούν απόδειξη ότι η συναντίληψη που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας και η οποία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στην συνέχεια την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, αποδίδει», σημειώνουν χαρακτηριστικά κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης και συνεχίζουν:

«Ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων».

«Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνεται συνεχώς για τη διαμόρφωση των τιμών από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή».

Διαβάστε επίσης