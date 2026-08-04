Αλεξανδρούπολη: Ανήλικοι έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν ένα - Στη δικογραφία και οι γονείς

Snapshot Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη για κλοπή ηλεκτρικών πατινιών και πώληση ενός από αυτά.

Το κλεμμένο πατίνι πωλήθηκε σε τρίτο άτομο, που επίσης συνελήφθη.

Τα πατίνια αποδόθηκαν στις νόμιμες ιδιοκτήτριές τους μετά από αστυνομική έρευνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, με έναν να έχει συλληφθεί.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Snapshot powered by AI

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στην Αλεξανδρούπολη, καθώς έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και πούλησαν το ένα.

Όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τα ανήλικα παιδιά έκλεψαν τα πατίνια από δύο γυναίκες που τα κατείχαν νόμιμα, το διήμερο 2 και 3 Αυγούστου. Μάλιστα, πούλησαν το ένα πατίνι σε τρίτο άτομο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, πραγματοποίησαν έρευνα μετά την καταγγελία για κλοπή, κατά την οποία εντόπισαν τα ηλεκτρικά πατίνια και τα επέστρεψαν στις ιδιοκτήτριές τους, ενώ παράλληλα διαπίστωσαν ότι τα ανήλικα παιδιά δεν είχαν εκδώσει αστυνομική ταυτότητα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και οι τέσσερις γονείς των παιδιών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

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