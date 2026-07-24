Χαλκιδική: Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά

Snapshot Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά.

Τα τραυματισμένα άτομα, που προέρχονται από οικογένειες του Κιργιστάν και της Βουλγαρίας, νοσηλεύονται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται σοβαρή σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, στο 60ο χλμ της εθνικής οδού, έξω από την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής.

Στο ένα όχημα βρισκόταν μία οικογένεια με ένα παιδί 8 ετών από το Κιργιστάν, ενώ στο δεύτερο επέβαινε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 και 6 ετών από τη Βουλγαρία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες συνοδηγοί και τα τρία παιδιά, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται προληπτικά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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