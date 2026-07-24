Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός σε τροχαίο 55χρονος μοτοσικλετιστής

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Ανθή Κουρεντζή

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός σε τροχαίο 55χρονος μοτοσικλετιστής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 50χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, κοντά στον Αποσελέμη.
  • Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κράσπεδο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο το μεσημέρι της Παρασκευής 24/07.
  • Διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού στο σημείο του ατυχήματος.
  • Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο στην περιοχή του Αποσελέμη, όταν ένας 55χρονος οδηγός μοτοσικλέτας – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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