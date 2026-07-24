Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός σε τροχαίο 55χρονος μοτοσικλετιστής

Snapshot Ένας 50χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, κοντά στον Αποσελέμη.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κράσπεδο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο το μεσημέρι της Παρασκευής 24/07.

Διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού στο σημείο του ατυχήματος.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο στην περιοχή του Αποσελέμη, όταν ένας 55χρονος οδηγός μοτοσικλέτας – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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