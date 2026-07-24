Θεσσαλονίκη: Σέρβος οδηγούσε μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα του Περιφερειακού - «Ήταν κοκκαλωμένος»

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 66χρονος υπήκοος Σερβίας συνελήφθη αφού οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο αντίθετο ρεύμα της Περιφερειακής Οδού.

Η επικίνδυνη πορεία του ολοκληρώθηκε όταν το όχημά του συγκρούστηκε με διερχόμενο ταξί, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε επίπεδα αλκοόλ σημαντικά υψηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο. Παραμένει, ωστόσο άγνωστο πώς κατάφερε να κινηθεί για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντονης αγωνίας. Οδηγός που σταμάτησε το όχημά του μπροστά στον 66χρονο, επιχειρώντας να αποτρέψει μια πιθανή τραγωδία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Σταμάτησα μπροστά του, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήταν "κοκκαλωμένος", μάρμαρο, δεν κουνιόταν».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

Διαβάστε επίσης