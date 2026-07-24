Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 49χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος ημεδαπός συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας προσέγγισε ανήλικη ημεδαπή στο κέντρο της πόλης και φέρεται να προέβη σε πράξη που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον 49χρονο και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

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