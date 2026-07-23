Θεσσαλονίκη: Νέα εστία φωτιάς στο Λιβάδι - 51 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο, οι πέντε στη Θεσσαλονίκη

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση - Πέντε εστίες φωτιάς στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Νέα εστία φωτιάς στο Λιβάδι - 51 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο, οι πέντε στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νέα φωτιά ξέσπασε στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης σε αγροτοδασική έκταση, με 46 πυροσβέστες και 11 οχήματα να επιχειρούν.
  • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναέρια μέσα λόγω έλλειψης ορατότητας, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή εθελοντικών ομάδων.
  • Σε 24 ώρες εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και 7 συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται.
  • Τα αίτια των πυρκαγιών ερευνώνται από ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.
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Μία νέα εστία φωτιάς σημειώθηκε σήμερα 23/7 στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Λιβάδι, λίγο νωρίτερα από τις 22:00 το βράδυ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων κα 11 οχήματα.

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα δεν είναι δυνατόν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα λόγω έλλειψης ορατότητας.

Σημαντική είναι η βοήθεια που παρέχουν εθελοντικές ομάδες.

Πέντε πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη

Μόλο σήμερα, Πέμτπη 27/7, έχουν ξεσπάσει πέντε πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εστίες που ξέσπασαν στις περιοχές Φίλυρο με δύο διαφορετικές εστίες, Ευκαρπία, Δερβένι καθώς και μία εστία που ξέσπασε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική αντιμετώπισε όλες τις φωτιές με επιτυχία, ενώ αυτή την ώρα μάζεται για τον περιορισμό της φωτιάς στο Λιβάδι, που ξέσπασε τις βραδινές ώρες.

51 εστίες φωτιάς ξέσπασαν σε ένα 24ωρο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το 24ωρο από τις 18:00 την Τετάρτη 22/7 έως τις 18:00 σήμερα 23/7, εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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