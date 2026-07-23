Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο οι εστίες φωτιάς που ξέσπασαν στο Φίλυρο

Snapshot Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης 23/7 σε δασική έκταση στο Φίλυρο, στα Πεύκα και το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Οι φωτιές τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο με τη συμμετοχή 44 πυροσβεστών, 2 ομάδων πεζοπόρων, εθελοντών, 12 οχημάτων, 2 ελικοπτέρων και 2 αεροσκαφών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 20:15 και κινητοποίησε δυνάμεις για την κατάσβεση.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο οι δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σε δασική έκταση στο Φίλυρο, του δήμου Νεάπολης- Συκεών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι φωτιές σημειώθηκαν λίγο μετά τις 20:00 την Πέμπτη 23/7 στα Πεύκα και στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 20:15.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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