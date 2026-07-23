Λάρισα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο άνδρας με εγκαύματα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Λάρισας, όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από υπόγειο https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1751772/aitoloakarnania-fotia-sto-xorio-plagia-sti-maxi-tria-enaeria-mesa

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παναγούλη και Βουλγαροκτόνου, όπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα.

Στο διαμέρισμα εκδηλώθηκε φωτιά κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονταν δύο αλλοδαποί άνδρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο onlarissa.

Ο ένας από τους δύο υπέστη εγκαύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, στο διαμέρισμα υπήρχαν αναθυμιάσεις, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον κινητοποίηση των αρχών.

Οι δύο άνδρες, πάντως, είχαν καταφέρει να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά μόνοι τους πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για τον απαραίτητο έλεγχο της ηλεκτροδότησης.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται.