Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία: Συνελήφθη ο δράστης - Ένας νεκρός υπάλληλος

«Προς το παρόν υποθέτουμε ότι επρόκειτο για έναν μοναχικό δράστη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας

Μάνος Χατζηγιάννης

Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία: Συνελήφθη ο δράστης - Ένας νεκρός υπάλληλος
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κατάσταση ομηρίας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας έλαβε τέλος.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο Γερμανό δράστη.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα δυτικά της πόλης: πολλά περιπολικά απέκλεισαν την Στρόμερστρασε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε μια τράπεζα – σύμφωνα με την BILD, ένας τραπεζικός υπάλληλος. Έκτοτε πέθανε στο νοσοκομείο.

Η επίθεση στην τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ ( Βαυαρία ) σημειώθηκε στις 2:50 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομία. «Προς το παρόν υποθέτουμε ότι επρόκειτο για έναν μοναχικό δράστη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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