Γερμανία: Σε εξέλιξη ομηρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ - Ένας νεκρός

Ένα άτομο πέθανε μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ, στη Γερμανία.

Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Ο δράστης βρίσκεται ακόμα μέσα στο κτήριο. Πιστεύεται ότι υπάρχουν και άλλα δύο άτομα εκεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ο κατά τα φαινόμενα τραπεζικός υπάλληλος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο φερόμενος ως άνδρας δράστης πιθανότατα ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Προς το παρόν υποθέτουμε ότι επρόκειτο για έναν μοναχικό δράστη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την BILD, η επίθεση στην τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ (Βαυαρία) σημειώθηκε στις 2:50 μ.μ., τοπική ώρα.